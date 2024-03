Garantiza Taboada coordinación con Delfina Gómez en caso de ganar la elección

Santiago Taboada, candidato de Va X la Ciudad de México a la jefatura de Gobierno, prometió que en caso de ganar la elección promoverá el trabajo conjunto con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, con el fin de crear soluciones a problemas comunes.

Al participar en el foro "Diálogo por México", organizado por la Universidad Panamericana, el aspirante afirmó que temas como la movilidad, el agua y la conectividad son tópicos comunes que se deben atender de manera coordinada, por lo que aseguró que de llegar a ser nombrado jefe de Gobierno, buscará inmediatamente un diálogo con los dirigentes de las entidades colindantes, independientemente de los partidos que representan.

Tiene que ver con hacer planes a corto y mediano plazo, hay que dejar a un lado el tema de los partidos.

Pide a jóvenes involucrarse

Foto: Frida Valencia

Frente a alumnos y docentes, Taboada Cortina hizo un llamado a la juventud capitalina a ver el debate de este 17 de marzo y a interesarse en su futuro a través de la vida democrática.

En su mensaje, el aspirante aseguró estar consciente de todas las carencias que tiene la juventud y el ánimo que poseen por cambiar las cosas, por lo que instó a los presentes a conocer las propuestas de quienes quieren gobernar la capital y comparar resultados para vivir su democracia en plenitud y hacer valer sus derechos.

"Participen, conozcan, salgan a votar, no se queden, comparen resultados. (...) Háganlo por la Ciudad, el cambio viene", destacó.

Presenta sus propuestas

Para contribuir a esa idea, el abanderado del PAN, PRI y PRD presentó "Las 5 de Taboada", propuestas que, afirmó, atienden las principales preocupaciones de las nuevas generaciones.

Mencionó que una de las principales tareas de su gestión será enfrentar la crisis hídrica, la cual atenderá a través de la captación masiva de lluvia, la creación de plantas de tratamiento y la reparación de fugas.

"El agua es un problema, aunque lo quieran negar. (...) Hay muchas zonas de este lugar en donde aunque abran la llave no sale ninguna gota", aseveró.

Asimismo, prometió blindar la CDMX a través de un mejor salario para los policías y mejor tecnología para por fin erradicar a los cárteles que hay en la capital.

"Esto no se va a arreglar con abrazos. (...) Los que tendrían que tener miedo son ellos. Tiene que ver con una estrategia, sí de enfrentarlos, con una estrategia de fuerza, pero también financiera", dijo.

En cuanto al rubro de Movilidad, el candidato reiteró su propuesta sobre promover la electromovilidad, incluso en combis y camiones, sin necesidad de que los conductores adquieran una deuda impagable.

Ampliar horarios de transporte y vida nocturna

Foto: Frida Valencia

Otra de las ideas más aplaudidas fue la extensión del horario del transporte y de la vida nocturna de la capital, con el fin de que se adapte a las necesidades de los jóvenes y evitar la irregularidad de los establecimientos.

"Ampliar la vida nocturna de la Ciudad porque la Ciudad merece una vida nocturna como la de las grandes ciudades" señaló.

En materia de salud, indicó que su objetivo es regresar el seguro popular y las medicinas gratuitas. A la par, propuso crear una ciudad de oportunidades donde la población pueda decidir su futuro. Para ello, insistió en su deseo de regresar los refugios para víctimas de violencia y el programa de estancias infantiles.

Además, indicó que entre sus estrategias también está la creación de vivienda accesible para que los jóvenes puedan independizarse y las incubadoras de ideas para promover los nuevos proyectos.

"No queremos que los jóvenes se vayan de la Ciudad de México", expresó.

Propone Taboada simplificar trámites de vivienda

Con el fin de evitar la corrupción en la capital, el candidato de Va X la Ciudad de México a la jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, propuso modernizar el Registro Público de la Propiedad y simplificar los trámites para ofrecer una mayor certeza jurídica en materia de vivienda e inversión.

Durante una reunión con integrantes del Colegio de Notarios, el aspirante de la coalición conformada por el PAN, PRI y PRD, afirmó que actualmente existe un grupo organizado dedicado a invadir predios, por lo que urgió poner la tecnología a favor de la causa para evitar este tipo de casos.

Asegura que costo de impuestos desincentiva compras

Foto: Especial

Asimismo, señaló que la compra de vivienda se ha detenido debido a los altos costos en el impuesto de la adquisición de inmuebles y eso ha frenado el desarrollo económico de la ciudad.

“Hay un déficit de viviendas en la Ciudad de México. La gente muchas veces por falta de recursos, por no alcanzar esta condición, no puede escriturar su casa, no puede llevar a cabo una compra-venta y entonces empiezan todos los problemas de certeza, de seguridad jurídica, empezamos a encontrar estos contratos privados que terminan revolviendo más las cosas”, apuntó.

Ve un "laberinto sin fin"

Foto: Especial

En su mensaje, destacó que la excesiva tramitología desincentiva la inversión y compra de vivienda, por lo que es necesario reducir dichos esfuerzos para promover mejores condiciones para los capitalinos.

“Tantas ventanillas han provocado que esto sea un laberinto sin fin y se lo dice alguien que gobernó una alcaldía seis años; mientras sigamos poniéndoles requisitos, trabas, trámites, pues por eso los costos de la vivienda en la ciudad, por eso la problemática para que la gente pueda tener certeza de sus trámites, inclusive, quienes invierten en esta ciudad van a seguir metidos en ese problema mientras no reduzcamos los tiempos”, expuso.

Ante ello, reconoció la labor que realizan los miembros de la institución durante sus recorridos por las distintas alcaldías para poner a disposición de los capitalinos distintos servicios legales a bajo costo e invitó a los presentes a contribuir con el desarrollo de la Ciudad de México.