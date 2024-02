Alejandro Murat: el intrigante giro político desde el PRI a la campaña de Claudia Sheinbaum

En el trasfondo de la política nacional, emerge un intrigante acontecimiento que ha capturado la atención de la opinión pública: la renuncia de Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su sorprendente integración a la campaña de Claudia Sheinbaum. Este giro político, protagonizado por una figura destacada en la escena oaxaqueña, abre una ventana a las complejidades y dinámicas en juego dentro del ámbito político mexicano.

En entrevista exclusiva para el Heraldo Media Group durante la emisión de "El Referente" con Javier Solórzano, se exploran las motivaciones y estrategias detrás de la decisión de Murat, así como su perspectiva sobre las reformas impulsadas por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, proporcionando una visión única de los entresijos políticos que definen el panorama nacional.

El político que ser exgobernador de Oaxaca es un privilegio "Fue la oportunidad más bonita que tuve en mi vida", explicó que su único objetivo en la entidad fue dejar historia, cosa que consiguió con la inauguración de la nueva carretera en la entidad, de Oaxaca a Puerto Escondido. "Me tocó un sexenio de desastres naturales", comentó el exmandatario, quien recapituló los retos que enfrentó su administración.

No obstante, aseguró que lo que se ha hecho en Oaxaca junto a Andrés Manuel ha sido "Transformar el futuro", pues de la mano de este sexenio se han generado una serie de obras que benefician a una plataforma de desarrollo para la entidad, "Se esperan más de medio millón de empleos y más 80 mil millones de dólares en inversión".

"Quise entrar al proceso de elección, pero ya esta decantado"

Sobre su salida del PRI, aseguró que fue porque el partido perdió su "mística", de igual forma, mencionó que el partido tenía principios y valores fundamentales, los cuales se han perdido, "Hay un México desigual", expresó el exmandatario.

"Hoy veo al PRI como un apéndice de un partido de derecha", recalcando que le parece triste e inimaginable que el PRI no tenga un candidato para la Presidencia de la República, "Quise entrar al proceso de elección, pero ya esta decantado", acusó el exmilitante del partido.

¿Alejandro Murat está en Morena?

Murat dejó claro que apoya a Claudia Sheinbaun, aunque no es militante del Movimiento de Regeneración Nacional, al menos no por el momento, de igual forma, aseguró que la candidata no será una réplica de AMLO, "Claudia es un científica, tiene método, encabezó la ciudad más grande de latinoamérica y dio resultados".

Sobre su papel en el proyecto de nación de Claudia, aseguró que estará del lado correcto de la historia, "La oposición se esta moviendo por el odio, del odio no nace nada", respecto a las propuestas de Andrés Manuel, expresó que el presidente será apoyado por el pueblo de México.