Tatiana Clouthier: tendencias a favor de Claudia Sheinbaum siguen aumentando

Tatiana Clouthier, coordinadora de voceros de voceros de Claudia Sheinbaum, celebró los resultados de la encuesta de Covarrubias y Asociados, publicados este martes en El Heraldo de México, los cuales, dijo, demuestran que las tendencias a favor de la precandidata de Morena, PT y PVEM siguen aumentando.

Entrevistada por Lupita Juárez, para Noticias de la Tarde, de El Heraldo Televisión, señaló que desde la precampaña notaron la tendencia a llevar una ventaja competitiva, misma que sigue ahí, además de una valoración positiva tanto al trabajo presidencial como al realizado por la propia Sheinbaum Pardo en todo el país, cuyas actividades durante la precampaña detalló.

"Aparte de seguir recorriendo el país cuatro días a la semana ha estado trabajando en el enriquecimiento de Diálogos por la Transformación para escuchar la propuesta inicial que pide el INE", detalló.

La exsecretaria de Economía también opinó respecto a las iniciativas legislativas presentadas ayer por el Presidente López Obrador y, aunque dijo que no ha podido leerlas todas, consideró que por sus títulos requiere conocer más respecto a algunas para poder opinar, pues "no es un todo o nada".

En ese sentido señaló que no estaría de acuerdo con poner a elección a jueces y ministros, pues aunque en algunos países como Estados Unidos se realice así, México no está en las circunstancias para hacerlo. Del mismo modo, advirtió que aunque algunos organismos autónomos pueden pasar a ser entes desconcentrados, solicitó que esto se analice caso por caso y no como paquete.

En contraste, dijo que apoya "enormemente" la reforma electoral, pues dijo que es necesario disminuir el número de diputados, la cantidad de senadores plurinominales, así como los recursos de los partidos políticos.