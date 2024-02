Claudia Sheinbaum incluye reformas de AMLO en programa que presentará en campaña

Claudia Sheinbaum, precandidata de Sigamos Haciendo Historia a la Presidencia de la República, respaldó el paquete de iniciativas que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Legislativo este lunes 5 de febrero y adelantó que conforman su proyecto de Gobierno para el sexenio comprendido entre 2024 y 2030.

En conferencia de prensa, la abanderada de Morena, PVEM y PT al Ejecutivo federal respaldó las 18 reformas constitucionales y las dos legales, las cuales fortalecen los derechos sociales.

"Respaldamos las propuestas presentadas el día de ayer por el Presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, como reformas constitucionales, desde nuestra perspectiva, amplían y fortalecen los derechos sociales y humanos (...) estas propuestas son parte del programa que vamos a presentar el primero de marzo a la ciudadanía, como inicio de la campaña electoral de nuestra coalición Sigamos Haciendo Historia", aseguró.

Por ello, Sheinbaum pidió a la población defender y avanzar en estas propuestas el próximo 1 de marzo, a las cuatro de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México, donde dará inicio su campaña en defensa de la transformación.

Sheinbaum Pardo se refirió al llamado "Plan C", que consiste en ganar las dos terceras partes del Congreso de la Unión el próximo 2 de junio.

"Estamos convocando para que a partir del 1 de septiembre de 2024 tengamos una relación distinta en el Congreso de la Unión y puedan ser aprobadas con la mayoría calificada lo que llamamos el Plan C", agregó.

Después de los reveses que le ha dado el Poder Judicial a la Cuarta Transformación, Sheinbaum insistió que no es legal que una reforma constitucional sea frenada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"No hay inconstitucionalidad en reformas constitucionales", aseguró.

Monreal: no hay elementos para que sean rechazadas

Por su parte, el senador Ricardo Monreal aseguró que no hay elementos para que sean rechazadas estas propuestas.

"Son tan nobles, tan necesarias, que no hay razón, no hay lógica, no habría un sentimiento racional que se pueda oponer", dijo.

En la conferencia de prensa la acompañaron miembros de su equipo de precampaña, entre ellos el Presidente nacional de Morena, Mario Delgado, así como el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López