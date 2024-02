Álvarez Máynez va por consulta popular contra refinería de Cadereyta

El precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, anunció que este martes 6 de febrero inscribirá formalmente una solicitud para hacer una consulta popular con el objetivo de cancelar la refinería de Cadereyta, en Nuevo León.

"No nos vamos a esperar a que cambie el gobierno; no nos vamos a esperar a ver si con el voto y no sé qué. No. Se puede hacer desde ahora con los instrumentos que tenemos legislativos", dijo, a través de un video publicado en sus redes sociales.

"Queremos que la gente decida sobre el futuro de Nuevo León, sobre la calidad del aire que respiran sus hijas y sus hijos, y sobre un tema tan importante como el medio ambiente, que es el que más nos debería de preocupar", agregó.

Acusa que los niños son los más afectados

El político zacatecano destacó que realizará este registro ante la Cámara de Diputados, pues aseguró que no hay justificación para mantenerla en operación cuando "las energías renovables son fuentes muchos mas baratas y hacia allá va el futuro, hacia trenes eléctricos, autos eléctricos, autobuses eléctricos y otras formas de movilidad".

Añadió que las niñas y los niños son los más afectados, pues la existencia de esta refinería equivale a hacerlos "respirar veneno".

“Así como se los digo no es exageración, es como si le inyectáramos venenos todos los días a nuestras niñas y nuestros niños", afirmó.

Álvarez Máynez aseguró que en los últimos años ha luchado contra las energías contaminantes como el carbón y el petróleo, así como contra la mencionada planta de Cadereyta y la refinería de Tula, la cual afirmó que contamina todo el aire del Valle de México.