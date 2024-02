Garantiza "Terrible" Morales coordinación con gobernadora Marina del Pilar y Gobierno federal

El aspirante del Morena a la candidatura por la presidencia municipal de Tijuana, Erik "El Terrible" Morales, garantizó que en caso de llegar al cargo trabajará de manera coordinada con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, así como con la persona que gane este año la Presidencia de la República.

El exdiputado explicó que esta es una de las preguntas frecuentes que ha recibido de parte de la ciudadanía en los últimos meses, durante sus recorridos por calles, mercados y colonias de la ciudad fronteriza.

"En estos meses he recorrido calles, mercados y colonias de Tijuana me han dicho y me han preguntado muchas cosas, una de ellas que si voy a trabajar en coordinación con la gobernadora Marina del Pilar en caso de ser candidato de Morena y luego presidente municipal y la respuesta es: por supuesto que sí", dijo.

Señala necesidad de trabajar en equipo

El expugilista remarcó que "sólo con un equipo de los mejores, buscando las mejores soluciones, vamos a tener una Tijuana que todos queremos, que hemos soñado y que nos merecemos".

A través de un video compartido en redes sociales, Morales remarcó que Tijuana tiene muchos problemas, los cuales deben resolverse en equipo junto con la gobernadora y con el Gobierno federal, del cual expresó su deseo de que sea encabezado por Claudia Sheinbaum.

"Sólo si trabajamos juntos pensando en Tijuana vamos a vencer a la delincuencia y combatir la corrupción, a mejorar el transito y la movilidad de la ciudad y muchos otros problemas que ustedes me han reiterado, como el bacheo y la infraestructura urbana", aseveró.