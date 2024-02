Inicia desbandada en el Senado: solicitan licencia siete legisladores para buscar cargos

Entre lágrimas y elogios, comenzó la desbandada de senadores que ya solicitaron licencia a su escaño para competir por algún cargo público, participar en las campañas o reelegirse en las elecciones del 2 de junio.

En total, el Pleno del Senado de la República aprobó este martes la licencia de siete legisladores, por lo que sus suplentes tomarán su lugar.

Los senadores morenistas Alejandro Armenta Mier y Ovidio Peralta Suárez solicitaron licencia para competir por la gubernatura de Puebla y la presidencia municipal de Comalcalco, Tabasco, respectivamente. En tanto, también se aprobó la licencia de Ismael García Cabeza de Vaca (PAN) para dedicarse a tareas encomendadas para la campaña presidencial.

En otro bloque también se aprobó la licencia de tres panistas: Indira Rosales San Román, Juan Antonio Martín del Campo, quien busca la reelección, y Minerva Hernández. Finalmente, por Movimiento Ciudadano, Antonio Gama Basarte también solicitó su licencia a su cargo.

En tribuna, Indira Rosales San Román tuvo que tomarse un minuto, pues se le quebró la voz al recordar que está en el Senado gracias a sus hijos y su familia. Entre lágrimas, resaltó:

Salir a trabajar como si nada, como si nadie nos esperara en nuestras casas y yo no estaría aquí el día de hoy si no fuera por ellos, sino fuera por mis hijos, porque ellos me motivan a construir un mejor Veracruz para ellos.