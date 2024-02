Armenta expresa respeto a Lydia Cacho y critica al PRI por buscar implicarlo en el caso

El senador Alejandro Armenta envió su respeto a la periodista Lydia Cacho y consideró como "desesperación" los señalamientos de integrantes de la coalición integrada por el PAN, PRI y PRD, quienes sugirieron que la periodista opine sobre candidatos de Morena que en el pasado ocuparon cargos durante el gobierno de Mario Marín.

Armenta, quien fue secretario de Desarrollo Social en Puebla entre 2006 y 2008, advirtió que el acto de abuso corresponde al PRI y él no tuvo ninguna participación en los hechos cometidos en contra de la comunicadora.

"Es es evidente la desesperación que tienen ellos por eso es que tal vez busquen desvirtuar, pero el problema está en el PRI, el tema es del PRI, ese acto fue un acto de abuso cometido en un gobierno priista. Entonces en todo caso pues quien abandera al PRI son ellos, no nosotros (...) yo no tengo nada que ver con eso y no tengo porque asumir una responsabilidad que no me toca; así de sencillo", aseveró.

Asegura que nada ilícito mancha su carrera política

En rueda de prensa, Armenta exhortó a sus adversarios a que “le busquen” lo que quieran, ya que, dijo, no encontrarán algo ilícito que manche su carrera política.

Armenta Mier criticó que la oposición descalifique el gobierno de Marín Torres, quien se encuentra preso por el delito de tortura contra la periodista y activista Lydia Cacho.

Fue la senadora priista Nadia Navarro Acevedo quien dijo que pediría a Cacho opinar sobre el tema. Ante esto, Armenta criticó la actitud de priistas, así como de panistas, de quienes acusó que desde entonces eran aliados de facto.

Que asuman su responsabilidad que no se escondan, luego se pone la camiseta y les da vergüenza y luego se la vuelven a quitar pues ya no sabemos, pero es un tema de ellos, no de nosotros.

Expresa respeto y admiración para la periodista

Foto: Especial

Finalmente, expresó su respeto y admiración por la autora del libro Los demonios del Edén.

"Le envío a Lydia nuestro respeto, nuestra admiración por su lucha, por su trabajo (...) nuestro respeto para ella; es una luchadora social y es una mujer que admiramos y respetamos"