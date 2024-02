“¡Vamos a ganar!”: Jorge Álvarez Máynez desde su toma de protesta como candidato a la Presidencia

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado tomó protesta a Jorge Álvarez Máynez como candidato presidencial.

Rodeado de los abanderados a senadores, diputados federales y locales, entre otros puestos de elección popular Álvarez Maynez alzó la mano y juró respetar diversos ordenamientos, entre ellos la Carta Magna.

"¡Si, protesto!" contestó Jorge Álvarez Máynez

“Maynez Presidente. Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La ley electoral y la legislación de nuestro país, así como la declaración de principios programa de acción, carta de identidad y estatutos de Movimiento Ciudadano”-externo Dante Delgado.

-¡Si, protesto!- contestó Jorge Álvarez Máynez. Detrás de Máynez se veía entre otros a Luis Donaldo Colosio, Alejandra Barrales, Sandra Cuevas, Laura Ballesteros e Ivonne Ortega Pacheco.

Tras los gritos de Máynez Presidente, el ex coordinador de MC en la Cámara de Diputados, advirtió que a partir del uno de marzo, iniciará una contienda feroz.

“¿Qué es lo que viene compañeras y compañeros de los medios de comunicación? Una contienda feroz, una contienda intensa, pero en dónde, como dice Luis Donaldo Colosio, nosotros vamos a aportar ideas, causas, soluciones, salidas y estatura política; nosotros no vamos a gastar un peso en bots para denostar a nuestros adversarios”, indicó.

No habrá insultos ni ocuparán las redes sociales para atacar

El excoordinador de MC en la Cámara de Diputados pidió una oportunidad para que los ciudadano los comparen y vean que son diferentes.

“Denos la oportunidad de que nos comparen. Que en cada foro, que en cada debate la candidata del PRI y el PAN, la candidata de Morena debatan con un servidor; que nos vean que nos comparen, que se elija a la mejor opción”, indicó.

Aseguró que van con la convicción de que pueden ganar las elecciones presidenciales, y adelantó que no habrá insultos ni ocuparán las redes sociales para atacar a la candidata de Morena y la del PAN y el PRI, asegurando que no gastarán para denigrar la vocación, reiterando que no se puede servir a la gente siendo un “infeliz”.

“No se puede, lo decía el día del registro, servirle a las demás personas, contribuir a la felicidad de las demás personas, siendo un infeliz, hay que hacerlo desde la felicidad, y desde la convicción de qué está elección se puede ganar”,

Reconoció que no faltará quien se burle de ellos y los ponga con el 3% de las preferencias electorales, pero verán que pueden, en los hechos, remontar, las posiciones porque representan lo nuevo de la política.

Tras resaltar los problemas que aquejan al país, Jorge Alvarez Maynez indicó que lo nuevo tiene que ver con las ideas, las causas y los anhelos que comparten con los mexicanos y con la forma en la que nos defenderán sus derechos.

Indicó que se requiere cambiar el sistema de Salud, el cual no llegó a ser el de Dinamarca. Comentó también que México necesita seguir con una política social más agresiva que no se estaciones en el tema de los votos, sino que avance al ámbito de derechos, libertades y oportunidades.

srgc