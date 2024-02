Resuelve TEPJF que MC no cometió violencia política de género contra Indira Kempis

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó por unanimidad la precandidatura de Jorge Álvarez Máynez a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano (MC) al desechar un juicio de la senadora Indira Kempis, quien había impugnado el proceso de selección por no ser aceptada su precandidatura.

Del mismo modo, la resolución de la Sala Superior precisa que no hubo violencia política en razón de género de Movimiento Ciudadano contra Kempis, pues la senadora no expuso circunstancias de que la resolución del partido naranja se haya dado por razones de que ella es mujer. También señaló que la tardanza de Movimiento Ciudadano para resolver las quejas no se considera como una conducta de violencia política en razón de género.

Confirman improcedencia de su precandidatura

La Sala Superior confirmó la resolución de la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria de Movimiento Ciudadano, que determinó que no había lugar a modificar en favor de Indira Kempis Martínez el dictamen de improcedencia de su precandidatura a la presidencia de la República para el Proceso Electoral Federal ordinario 2023-2024.

Los magistrados indicaron que aunque efectivamente no hay elementos para confirmar que Kempis realizó mofa de Movimiento Ciudadano a través de redes sociales, su demanda es inviable debido a que el pasado 24 de enero aceptó participar en el proceso interno de selección de candidaturas a diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por la vía de la representación proporcional.

Asimismo, el TEPJF también determinó que no había lugar a modificar el dictamen por el que se otorgó a Jorge Álvarez Máynez el carácter de precandidato de MC a la Presidencia de la República.

“La ponencia confirma la impugnación, porque Movimiento Ciudadano sí atendió la denuncia, fue por las propias reglas a la convocatoria, sin que las reglas hayan sido impugnadas”, expone la resolución.