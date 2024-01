Indira Kempis se une formalmente al PRI en el Senado de la República

La senadora Indira Kempis, formalizó su ingreso al Partido Revolucionario Institucional, (PRI) luego de que en diciembre renunció a la bancada de Movimiento Ciudadano.

En redes sociales, el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas le dio la bienvenida a la legisladora, y la calificó de valiente, congruente y comprometida con las mujeres del país.

“En el @PRI_Nacional nos sentimos muy orgullosos de sumar a nuestra bancada en el @senadomexicano a @IndiraKempis, una mujer congruente, de lucha, comprometida con las mujeres y con los pueblos indígenas, que ha demostrado con firmeza, valentía y dignidad el profundo amor que le tiene a México.

¡Bienvenida al @SenadoPRI, aquí tu voz cuenta! Juntos vamos con todo en la defensa de la Nación, sumando a cada vez más mexicanas y mexicanos que quieren un país fuerte y de progreso”, indicó en “X”.

¿Por qué salió Indira Kempis de MC?

Hace unos días, la ex integrante de MC había presentado una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver su impugnación al proceso interno por su candidatura presidencial, y para proteger sus derechos políticos.

Argumentó que su decisión correspondió a que el partido naranja continúa simulando “una candidatura a modo que no tiene sustento legal y estatutario” con el respaldo de la aspiración presidencial de Jorge Álvarez Máynez.

Señaló que la precandidatura del coordinador parlamentario de MC en la Cámara de Diputados, no podía proceder y era irregular, ya que en el reglamento interno se estipuló que no podrían determinar una precandidatura hasta no resolver todas las impugnaciones y procesos pendientes.

“Movimiento Ciudadano pretende simular una candidatura a modo que "No tiene sustento legal y estatuario". Ante los nuevos hechos ilegales, nuevas acciones de defensa de mis derechos”, escribió la exemecista quien interpuso la impugnación el 13 de enero pasado al considerar que el partido violó sus propias reglas internas.

