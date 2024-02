Violencia en el país está matando a jóvenes, lamenta Xóchitl Gálvez en Zapopan, Jalisco

Desde Zapopan, Jalisco, la precandidata a la Presidencia por Fuerza y Corazón X México, Xóchitl Gálvez, lamentó el multihomicidio de jóvenes de 14 y 15 años ocurrido la madrugada de este domingo en San Pedro Tlaquepaque, que derivo en siete jóvenes muertos

La violencia está matando a nuestros jóvenes. Esta violencia que no da tregua (...) Pensé que había visto lo peor en Lagos de Moreno. ¿Qué le pueden hacer de daño dos jóvenes de 14 años?

Este lunes 19 de febrero, la aspirante del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática se dirigió a colectivos de familiares y madres buscadoras, a quien les garantizó que las puertas de Palacio Nacional no se cerrarán para ellas.

"Lamento tanto lo que viven ustedes porque ni siquiera pueden encontrar paz y consuelo como madres, con la angustia de saber si sus hijos están o no están. Yo no le voy a cerrar a las madres buscadoras la puerta de Palacio Nacional. Tengan la certeza que esa puerta va a estar para ustedes", les dijo.

Queremos un México sin miedo, asegura

Foto: Cuartoscuro

Acompañada por estructuras de los partidos que conforman la alianza, añadió que le ha pedido en múltiples ocasiones al Presidente Andrés Manuel López Obrador que se deslinde de las acusaciones que hay sobre el involucramiento de la delincuencia organizada en el financiamiento de su campaña de 2006.

"Queremos un México sin miedo; un México donde no tengamos miedo de salir a la calle; donde no tengamos miedo a emprender; donde no tengamos miedo de decir lo que pensamos por miedo a la autoridad. Por eso estamos aquí. Por eso cada uno de ustedes va a dar la madre de todas las batallas".

En Jalisco, la alianza irá coordinada en 124, de los 125 municipios de la entidad, exceptuando Jilotlán de los Dolores. También van en alianza en los 20 distritos locales y en los 20 distritos federales que se elegirán en los comicios de este 2024.

"Jalisco va a contar conmigo, no los voy a dejar solos. No los voy a abandonar, voy a trabajar a su lado para recuperar la paz y la tranquilidad de Jalisco", se comprometió.

Laura Haro se hará exámenes toxicológicos; reta a contrincantes

En su oportunidad, Laura Haro, candidata a la gubernatura de Jalisco por la misma alianza, retó a Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, y a Claudia Delgadillo, de Morena, a someterse a exámenes médicos y toxicológicos.

"El día de mañana desde muy temprano, estaré realizándome todas las pruebas, todas, de control de confianza. Comenzaré con exámenes de salud y con exámenes de salud física y salud mental, después me realizarán el polígrafo, porque ustedes merecen saber, merecen saber quién es cada quien, y después me voy a realizar los exámenes toxicológicos, porque es importante tener limpieza en cada una y cada acción que realicemos y eso los pondré al servicio y los mostraré de manera pública".

Y el reto lo lanzó a sus contrincantes porque: "ya estuvo bueno de pinochos y ya estuvo bueno de impresentables".