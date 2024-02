Pablo Lemus plantea apostar en Jalisco por sistemas estatales de salud, educación y apoyo al campo

El precandidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que es necesario fortalecer los sistemas estatales de salud, productividad del campo, educación, entre otros, debido a que "la federación nos ha abandonado".

En entrevista con Salvador García Soto, para Heraldo Radio, Lemus Navarro aseguró que en la entidad hay molestia ante el abandono federal. En ese sentido, detalló que en lo que va del sexenio no ha habido obras de infraestructura federales en el estado, salvo las que habían sido iniciadas durante el gobierno anterior, además de que advirtió un abandono en salud y en carreteras federales.

Como ejemplo, explicó que Jalisco tiene ocho por ciento de la población nacional pero produce 17 por ciento de los alimentos de todo el país; pese a ello, dijo, han sido cancelados los apoyos al campo. En el mismo sentido se expresó respecto al sistema de salud, acusando que el Insabi ha sido un desastre, por lo que rechazó entregar el sector a la federación.

Avance de Morena, por programas sociales

Por otra parte, refirió que el crecimiento de Morena en las preferencias no se debe a su trabajo, pues no han gobernado municipios importantes y lo han hecho mal donde sí han gobernado, por lo que dijo que la elección no es contra la candidata, sino contra los programas sociales.

Aseveró que en Movimiento Ciudadano hay unidad y que quienes buscaban competir por la gubernatura ahora están haciendo equipo en otras posiciones, mientras que el gobernador Enrique Alfaro, sin inmiscuirse en la contienda, ha cerrado filas.

Adelantó que iniciará su campaña en Zapopan, el municipio donde inició su carrera política, y destacó que durante la precampaña recorrió municipios del interior del estado, donde no era tan conocido, lo cual le ha permitido consolidar su ventaja de cara a la jornada electoral de junio: "quiero ser gobernador de todos, no sólo del área metropolitana", explicó.