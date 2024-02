Lourdes Paz se registra como candidata de Morena en Iztacalco

Este martes, Lourdes Paz realizó su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) como candidata de Morena a la alcaldía de Iztacalco.

Acompañada por el presidente morenista en la capital, Sebastián Ramírez, y representantes de los partidos Verde y del Trabajo, Paz Reyes aseguro que “Iztacalco es obradorista” y dijo que trabajará en un plan de acción para lograr que esta demarcación sea la mejor.

Sigue leyendo:

¿Quiénes son los candidatos de Morena a las alcaldías de la Ciudad de México?

Legisladora Lourdes Paz se suma a la mejora de planteles educativos en Iztacalco

A pregunta expresa del Heraldo de México sobre si dejará el cargo como secretaría general de Morena en la capital, contestó que “estaremos ingresándola, pues yo creo que a partir del día de hoy”.

Asimismo, dijo que platicará con la coordinadora de su bancada en el Congreso capitalino, Martha Ávila sobre en qué momento debe pedir licencia a su puesto como diputada local.

Agregó que no le teme a la coalición “Va X la Ciudad de México” en Iztacalco porque “yo ya competí contra ello, yo fui la única diputada que compitió contra el PRI, el PAN y el PRD en Iztacalco y ganamos con una generosa ventaja”.

Añadió que “Iztacalco es una alcaldía sumamente de izquierda, sumamente obradorista”, aunque, dijo “estoy consciente de que ninguna contienda electoral es fácil”.

Siempre me he conducido con respeto con todas y con todas las personas. Esta no va a ser la excepción, va a ser una elección como todas y pues me siento confiada porque confío mucho en el trabajo que nos respalda ya de tantos años. Es la segunda vez que yo soy diputada y me he caracterizado por ser una mujer de territorio, me he caracterizado por ser una mujer que está muy cercana de la gente.