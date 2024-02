Reforma al Poder Judicial, no por venganza, sino por democratización: Sheinbaum

Zacatecas, Zacatecas.- Ante los reveses que le ha dado el Poder Judicial a la Cuarta Transformación, como el más reciente en la Ley de la Industria Eléctrica, la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, aseguró que la reforma que alistan para elegir a los Ministros a través del voto popular no se trata de una venganza, sino una democratización.

En su visita a dicha entidad, como parte de sus reuniones con las estructuras partidistas, llevó a cabo un pánel con medios de comunicación locales y nacionales, donde aseguró que para ello se requiere el Plan C.

"No (es una venganza), es una democratización. Dicen que estamos contra la democracia, pero están en contra de que se elijan a los Ministros. Lo que se está presentando, que lo va a tener que decidir el pueblo para poder tener el Plan C, es que realmente el Poder Judicial le sirva al pueblo de México y a la nación. Y eso dicen que no es constitucional, inclusive hablando de energías limpias", afirmó.

Critica resolución de la Corte

En ese contexto, Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

"No es correcto lo que resolvió la Corte, no está sustentado ni en la Constitución ni en hacer justicia, está sustentado en defender los intereses de las generadoras eléctricas privadas.

"La reforma lo que planteaba es que las plantas de Comisión Federal de Electricidad tengan la posibilidad entrar a la red, porque finalmente son plantas de la nación, del Estado. Se está buscando que Comisión Federal de Electricidad tenga esa posibilidad, porque en la reforma del 2013 ni siquiera la hidráulica le permitían entrar a generar", explicó.

Insistió que con esta determinación se busca proteger a los privados, por lo que es importante que en el Sistema Eléctrico Nacional se mantenga a CFE con el 56 por ciento y a los privados con el resto.

El Coordinador Político de Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López, reiteró que debe ser el pueblo quien elija a los que serán los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.