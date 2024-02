Por elecciones PAN y PRI no se van a atrever a rechazar propuestas de AMLO: Mario Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado indicó que la postura mostrada por los partidos de oposición en favor de las reformas que anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es por interés electoral y no se van a atrever a rechazarlas porque son en beneficio de la ciudadanía de nuestro país.

“Y yo creo que, porque es época electoral, tanto el PRI como el PAN empiezan a decir, a dar signos de qué tal vez apoyen las iniciativas del presidente. Son iniciativas que van encaminadas a corregir los abusos y excesos de reformas que en el pasado hicieron en complicidad el PRI y el PAN. Y que ahora seguramente porque estamos de cara al proceso electoral, no se van a atrever a actuar en contra del pueblo de México. Porque son reformas que van dirigidas al bienestar de la gente, sobre todo, a las clases menos favorecidas”, dijo.

Destaca reforma para que el salario mínimo no esté por debajo de inflación

En su conferencia de medios, Delgado Carrillo señaló que le gusta mucho la reforma que beneficia a los trabajadores y que habla de que nunca más el salario tenga que estar por debajo de la inflación, regla del neoliberalismo que impusieron los gobiernos de la oposición durante muchos años.

“Esa mentira que vendieron los gobiernos neoliberales, como una verdad que no podía tocarse; que era incuestionable; que era prácticamente, un paradigma económico que el salario no podía crecer más que la inflación, porque si no detonaba un ciclo inflacionario. Y el presidente demostró que eso era falso. Y en cinco años ha habido una recuperación en términos reales del salario, prácticamente que, ha recuperado lo que se perdió en la larga noche neoliberal”, criticó.

Otra que será importante es la corrección que se hará de las pensiones, ya que fue el PRI junto con el PAN quienes quitaron la posibilidad de que los trabajadores en México tuvieran un retiro digno.

Entre otras más, destacó como “una buena idea” la que anunció López Obrador en su conferencia matutina respecto a una nueva Reforma Eléctrica, para asegurar la soberanía energética y no regresen los privilegios en favor de unas cuantas empresas extranjeras.

Critica a Suprema Corte de Justicia

Foto: Especial

En este sentido, criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras declarar inconstitucional la reforma impulsada en marzo del 2021, a la Ley de la Industria Eléctrica y dijo que hay que aprovechar la posición de PAN y PRD, para que aprueben una nueva propuesta.

“Porque ayer la Corte, otra vez, atendiendo a la oligarquía económica y no al pueblo de México, está favoreciendo estas grandes empresas. Entonces, hay que aprovechar este lapsus que está teniendo el PAN y el PRI, que dicen que están a favor ahora de México y de su población. Entonces, de una vez que se corrija ya de manera definitiva el tema del sector eléctrico, para acabar con los abusos del pasado”, expresó.