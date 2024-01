Claudia Sheinbaum acusa a la oposición de acuerdo político en Coahuila

El acuerdo político electoral en Coahuila, que ha causado conflicto entre el PRI y el PAN, desnuda a la oposición, aseguró la precandidata única a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.

En una reunión con la militancia en el Convento de las Capuchinas, la aspirante al Ejecutivo federal retomó un tweet del dirigente blanquiazul, Marko Cortés.

"Nosotros luchamos desde abajo para hacer de este país lo que es hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador"

"Hace un rato, Gerardo Fernández Noroña me enseñó una publicación que hace el Presidente del PAN, Marko Cortés, hace algunas horas que dice que el Gobernador de Coahuila no les cumplió en un acuerdo y se desnudan de tal manera que lo que muestran justamente es eso que el pueblo de México no quiere que regrese.

"Esos acuerdos cupulares, esos acuerdos que están por encima del pueblo, esos acuerdos que están vinculados con negocios, con puestos de poder", aseguró.

Marko Cortés mostró en su cuenta de X un documento que lleva por nombre Acuerdo Político Electoral Coahuila 2023-2024, donde enlista una serie de posiciones que les corresponderían, entre ellas seis notarías, 20 por ciento de los registros civiles y oficinas de recaudación, entre otras.

Ante ello, Claudia Sheinbaum aseguró que en la Cuarta Transformación son distintos. "Nosotros somos otra cosa, nosotros peleamos durante años por la transformación de nuestro país, nosotros no usamos recursos públicos.

"Nosotros luchamos desde abajo para hacer de este país lo que es hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador y por eso nunca vamos a traicionar nuestro origen, nunca vamos a traicionar nuestras causas porque nuestro movimiento se debe al pueblo de México", sostuvo.

Gerardo Fernández Noroña: "Nosotros no entramos a esas dádivas"

En entrevista con los medios de comunicación, el Vocero Gerardo Fernández Noroña aseguró que el pueblo ya no quiere acuerdos cupulares.

“Desnuda a Xóchitl Gálvez políticamente hablando, porque dice la Presidencia y el DF eran para el PAN, entonces, ¿cuál proceso democrático? ¡Es un brutazo Marko Cortés! No sólo pone en tensión enorme su coalición con el PRI, sino desnuda los acuerdos cupulares que el pueblo no quiere más de ese reparto de posiciones y de espacios que fue lo que hizo que no ratificaran ayer a Ernestina (Godoy).

"Nosotros no entramos a esas dádivas, entonces, no la ratificaron. Es un error político gravísimo el de Marko Cortés, le agradecemos mucho la ayuda", dijo.

En el evento la acompañaron Carlos Lomelí y María del Rocío Corona Nakamura, aspirantes al Senado de la República; también, desde el público, estuvo presente la precandidata a la Gubernatura a Jalisco, Claudia Delgadillo.

Cuatro veces en Jalisco: una última parada en el "monstruo agroalimentario" y la promesa del regreso

Es la entidad con la tercera lista nominal más grande del país, sólo por detrás del Estado de México y la capital: 6.5 millones de posibles votantes.

Posee 20 distritos electorales federales y un presupuesto anual de 158 mil millones de pesos: es Jalisco, la entidad que la precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum, ha visitado cuatro veces en los últimos 53 días.

18 de noviembre de 2023 en el Palenque de las Ferias de Octubre, en Guadalajara; el 1 de diciembre, Ocotlán y Tonalá; 29 de diciembre, Atotonilco y El Salto.

Y hoy en Lagos de Moreno, donde fue arropada por la gente de Los Altos de Jalisco. A las 17:30 horas estaba pactada la cita con los simpatizantes de la mega alianza: Morena, PT, Verde, Hagamos y Futuro. Llegó puntual al Convento de las Capuchinas. Con tambores y gritos de Presidenta, comenzó a saludar desde la valla.

"No nos falles", le gritó una persona. Asintió con la cabeza. Desde niños a adultos mayores, la asistencia era diversa en esta plaza pública.

Los Altos de Jalisco, zona conformada por 20 municipios que concentran una población de 1.2 millones de habitantes, se le han complicado al movimiento de la Cuarta Transformación: en 2006, 2012 y 2018 tuvieron las votaciones más bajas en el estado.

Pero hoy más de 3 mil personas de esta región se dieron cita para escuchar a Claudia Sheinbaum, quien está cerca de llegar al templete. En primera fila un grupo de adultos mayores se lleva los últimos saludos de la precandidata.

Tras 15 minutos de muestras de afecto, sube al escenario. Vestida con botas negras y pantalón de mezclilla, que acompañan una blusa blanca que es cubierta por un chaleco guinda, saluda con los manos en lo alto.

En el escenario la acompañan liderazgos partidistas y Carlos Lomelí y María del Rocío Corona Nakamura, aspirantes al Senado de la República.

"Voy a regresar como Presidenta de la República"

Comienza Corona con un discurso de 10 minutos. Concluye. Lomelí trae un acordeón en sus manos. Busca demostrar lo que representa el monstruo agroalimentario que son Los Altos: 6.5 millones de litros de leche diarios, 300 millones de pollos al año, 7 de cada 10 huevos que se consumen en México, se producen en esta región.

Incluso, celebra que tienen mayor capacidad de producción de aguacate que Michoacán: 18 mil kilos por hectárea contra 32 mil.

"De ese tamaño es la gente que vive aquí en Los Altos, ése es el primer sentimiento y que quiero presumirle a la Doctora Claudia", afirma.

Hoy, en plena visita de Sheinbaum, Lomelí denunció que existe un audio editado que busca dividir al movimiento.

Desde el público, la precandidata a la Gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, los observa y escucha. No pudo subir al escenario porque ya concluyó la precampaña en la entidad.

Ella también secundó a Lomelí con una foto en X: Para quienes quieren vernos divididos: ¡Tengan, para que aprendan!

Sheinbaum tomó la palabra a unas cuantas calles Parroquia de nuestra Señora de la Asunción.

Repasa los logros de la Cuarta Transformación, que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Inicia con la pensión para adultos mayores. Sigue con otros programas sociales. Después proyectos de infraestructura.

Hace poco más de un mes, cinco jóvenes desaparecieron en Lagos de Moreno, a 1.5 kilómetros de distancia del lugar del evento.

En este contexto, Sheinbaum hace un planteamiento. "Ese programa de Jóvenes Unen al Barrio lo vamos a juntar con Jóvenes Construyendo el Futuro y vamos a iniciar aquí en Lagos de Moreno", promete.

Brinda un discurso de más de 30 minutos. Promete regresar una vez más. "Voy a regresar como Presidenta de la República a Lagos de Moreno", remata.

