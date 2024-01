Morena critica acuerdos del PAN y PRI en Coahuila

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado criticó el reclamo que hizo el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez por no cumplir con su palabra en el Acuerdo Político Electoral que lo llevó a ser mandatario estatal.

En sus redes sociales, Delgado Carrillo, posteó el mensaje de “X” antes twitter, en donde el líder blanquiazul expone el documento firmado por los dirigentes nacionales del PRI, PAN y el entonces candidato y el coordinador del tricolor en la Cámara de Diputados, Ignacio Moreira.

El dirigente morenista expuso que cuando reparten mal el botín, hay motín, y dicho documento, aseguró, sólo es muestra de que los integrantes de esos partidos son unos ambiciosos vulgares sinvergüenzas.

“El cinicazo de Markito nos regala una joya de sus tranzas con Alito y nos revela la visión que tienen en la oposición sobre las instituciones públicas: un botín que se reparten para seguir robando y saqueando. Nunca van a entender que el poder es para servir al pueblo, no para servirse de él. El pleito en el PRIAN no es por diferencias en un proyecto de país, es entre ambiciosos vulgares que se pelean hasta el último cargo. ¿Qué pensarán los militantes de estos partidos por la "altura de miras" de sus dirigentes? No tienen vergüenza”, expuso.

Marko Cortés responde

Marko Cortés expresó en su cuenta de “X” que “es una verdadera pena que el recién entrado gobernador Manolo Jiménez, miente con tal facilidad; quien miente incumple en lo poco, miente e incumple en lo mucho”.

El dirigente nacional del blanquiazul también advirtió al mandatario estatal “Manolo Jiménez, te recordamos que realmente lo que está en juego es la credibilidad de la gente que votó por este proyecto de coalición, por el bien de México y de Coahuila. Confío que le darás resultados a la gente que te eligió y cumplirás tu palabra”.