Claudia Sheinbaum asegura que tendrá una buena relación con Samuel García

En su visita a Nuevo León, Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México, asegura que tendrá una buena relación con Samuel García, gobernador de la entidad, tras ganar las próximas elecciones del 2024.

“Siempre se tiene buena relación con el gobernador, la tiene el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) y nosotros la vamos a tener también”, comentó la Dra. Sheinbaum.

Es importante destacar que hace unos meses, Samuel García destapó su interés por ir por la presidencia de México, ante esto Claudia Sheinbaum aseguró en octubre pasado que el titular del Ejecutivo estatal tenía el derecho a pedir licencia. "Tiene derecho, tiene derecho a pedir licencia, yo creo que se le debería permitir la licencia, es mi opinión personal", dijo en un panel la Dra. Sheinbaum con medios de comunicación de Chihuahua.

En abril 2023, Samuel García y Mariana Rodriguez invitaron a Claudia Sheinbaum a su casa. Foto: @claudiashein.

¿Claudia Sheinbaum apoya a Samuel García?

Durante su encuentro con medios de comunicación, la precandidata a la presidencia de México mantuvo sus postura al considerar que la persona sustituta del gobernador estatal, que debía quedarse en lugar de Samuel García cuando buscó la presidencia, debía ser alguien de Movimiento Ciudadano y no alguien impuesto por el Congreso.

"No depende del Ejecutivo resolverlo, el Ejecutivo federal, yo lo manifesté en su momento, cuando el gobernador decide competir por la presidencia de la República a mi no me pareció bien que se quisiera imponer a alguien que no venía de Movimiento Ciudadano", comentó Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum aseguró que mantendrá buena relación con líderes de otros partidos. Foto: Archivo.

Asimismo, dio ejemplos en el cual el Congreso de la Ciudad de México apoyó para que la persona sucesora a un cargo político fuera del mismo partido político.

“Cuando yo salí de la jefatura delegacional en Tlalpan para competir por la jefatura de Gobierno, el Congreso de la Ciudad y eso que gobernaba otro partido, en ese momento Mancera nunca planteó que iban a imponer a un delegado sino que aceptó la propuesta que habíamos hecho. Ahora que salí de la jefatura de Gobierno de la Ciudad propusimos a Martí Batres para que se quedara y en una civilidad política prácticamente fue que se aceptó independientemente los otros partidos, entonces no me parece, porque finalmente el pueblo de Nuevo León decidió en su momento por un partido político y una persona, que se quisiera cambiar ello, por eso depende mucho de las próximas elecciones", aseguró la Dra. Sheinbaum.