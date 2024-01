¿Quién es Marco Vinicio Dávila, el candidato presidencial del Partido Comunista de México?

El Partido Comunista de México (PCM) presentó este lunes a Marco Vinicio Dávila Juárez como su candidato a la presidencia, durante la IV Conferencia Política Nacional de ese instituto.

Aunque Dávila Juárez no estará registrado formalmente como candidato ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por lo que no aparecerá en la boleta, el Partido ha solicitado que se escriba su nombre en el recuadro para candidatos no registrados.

Sigue leyendo:

Habrá un cuarto candidato a la Presidencia: el Partido Comunista lanza a Marco Vinicio Dávila

IEEM acredita alianzas para elecciones de junio: bloques de Morena y PRI van en la mayoría de distritos y municipios

¿Quién es Marco Vinicio Dávila Juárez?

Es integrante del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de México, del cual es militante desde hace más de cuarenta años, en el cual comenzó con actividades como dirigente estudiantil y juvenil.

Nacido en Córdoba, Veracruz, estudió la licenciatura en Biología en la Universidad de Veracruz.

Además de ser organizador social y campesino, fue concejal en el Ayuntamiento de Iztaczoaquitlán, en su estado natal.

Dentro del partido fue electo al Comité Central en 1999 y desde el año 2003 asumió la responsabilidad de secretario de Organización, que alternó por un corto periodo con la de director del Órgano Central.

Ha sido profesor, periodista, corrector, trabajador migrante en Estados Unidos y cuadro profesional del Partido Comunista mexicano.

Al asumir la candidatura, aseguró que su campaña no será simbólica y tiene la intención de concretar un triunfo en las urnas para 2024.

“Es necesario que todos los sectores pauperizados por la gestión socialdemócrata puedan contrastar las campañas de la burguesía como una verdadera campaña que propone una alternativa real para nuestra clase, con un programa que no es de gobierno, que es de lucha”, dijo en un video publicado en X.