Xóchitl Gálvez defiende a la CNDH, aunque no haya tenido presidenta en los últimos años

Xóchitl Gálvez salió en defensa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y señaló que el hecho de que no haya quien la encabece, en referencia a Rosario Piedra, no quiere decir que tenga que desaparecer como lo pretende hacer la actual administración.

“El hecho de que no haya habido presidenta de la Comision Nacional de Derechos Humanos estos años no implica que tenga que destruya una institución muy valiosa. Me parece que Germán Martínez le dijo claramente que esta institución debería defender a las personas”, indicó.

Sigue leyendo:

Xóchitl Gálvez tendrá su propia "mañanera" en su casa de campaña

Define PAN lista de candidaturas al Senado y San Lázaro

"¿Dónde está la Comisión de Derechos Humanos que debería estar ahí al lado de las familias?"

En entrevista previa al Diálogo Temático sobre Gobiernos de Coalición la senadora panista con licencia indicó que en diversos actos la gente de la CNDH ha estado ausente y sin acompañar a las víctimas de los ilícitos.

Y yo pregunto ¿Dónde está la Comisión de Derechos Humanos que debería estar ahí al lado de las familias de las victimas. No la vi en Buenavista. No supimos qué pasó en Buenavista con los drones”, expuso.

La respuesta salió a colación de las imágenes que condenó, en donde niñas, niños y adolescentes de la comunidad indígena de Ayahualtempa, Guerrero, reciben entrenamiento con armamento militar para defenderse del crimen organizado que afecta a su pueblo.

"Las bandas del narcotráfico les están robando a estas niñas"

Gálvez Ruiz expresó su “tristeza y coraje” al ver que el Gobierno Federal abandonó a las familias mexicanas frente a la delincuencia organizada.

Indicó que todos los niños de México merecen un futuro digno, pero por abrazar delincuentes ahora están siendo entrenados para matar y morir. Ese no es el país que queremos para nuestros hijos.

“Todos vimos cómo en Guerrero, cómo niños y niñas, que deberían estar en la primaria o secundaria, están recibiendo entrenamiento con armamento militar para defenderse de las fuerzas criminales. Por abrazar a los delincuentes, ahora, esos niños están siendo entrenados para morir y matar”, dijo.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Gálvez Ruiz agregó que las bandas del narcotráfico les están robando a estas niñas, niños y adolescentes su tranquilidad y, con su abandono, el gobierno del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, les robó su infancia.

“Necesitamos devolverle el miedo a los criminales y la esperanza a los ciudadanos”

Xóchitl podría dar una conferencia diaria lo cual no implica afectaciones en la intercampaña

Sobre las candidaturas para diputado federal y senadores, reconoció que solo quedaron algunas abiertas, pero que los partidos en su mayoría reservaron para ellos.

Consideró que es deseable que en otros puestos de elección popular se garantice la apertura para que cuadros ciudadanos, puedan acceder y permitir los gobiernos de coalición que ha planteado desde el inicio de su participación en el actual proceso electoral.

También informó que este viernes se reunirá con su equipo de campaña para revisar las estrategias que se implementarán a partir de la próxima semana.

Se habla de que podría dar una conferencia diaria lo cual no implica afectaciones en la intercampaña, mientras no se haga toma de decisiones o llamados proselitistas entre otros puntos que indica la autoridad electoral.

srgc