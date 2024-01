Claudia Sheinbaum responde a Ernesto Zedillo: ¡Que viva la democracia!

“¡Que viva la democracia! [...] Es falso que esté en vilo la democracia”, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata de Morena a la presidencia, tras las declaraciones hechas en una conferencia realizada por Ernesto Zedillo, ex presidente de México, en donde estuvo acompañado de José María Aznar, ex presidente de España.

“México es un país democrático, si no, no se podría dar este debate [...] Lo que queremos es que siga la democracia y que se siga profundizando la democracia en México que finalmente es la participación del pueblo en las decisiones más importantes de la nación”, externó la militante de Morena.

Asimismo, la Dra. Sheinbaum Pardo indicó que no es democrático cuando se reprime al pueblo o cuando se empobrece. “Lo que se ha dicho con el tema de Fobaproa, una deuda privada que se convirtió en pública, pero además llena de una enorme corrupción porque había deudores que no eran deudores que al final participaron en esta bolsa del Fobaproa; el aumento del IVA del 10 al 15%, en aquella época, y como intentaron privatizar Comisión Federal de Electricidad en aquella época”, aseguró la ex jefa de Gobierno de la CDMX.

Claudia Sheinbaum destaca su lucha por la democracia

La virtual candidata de Morena a la presidencia indicó que lo que busca es fortalecer la democracia en México, ya que ella ha luchado por la participación del pueblo.

“Nosotros toda la vida hemos luchado por la democracia, luchamos contra el fraude electoral del ‘88, contra el fraude electoral del 2006, contra la barbaridad del desafuero del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno, contra la compra de votos. Yo luché por la democracia en las universidades en los sindicatos, [...] no se censuran periodistas, como se hacía antes”, externó Claudia Sheinbaum.