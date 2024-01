Esto dijo Claudia Sheinbaum sobre el Proyecto de Nación en el que trabaja

A través de su cuenta de TikTok, Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, PT y PVEM, subió un video en el que juega verdad o rapel durante su visita a la utopía Tezontli, Iztapalapa. La ex mandataria capitalina (diciembre del 2018 a junio del 2023) respondió diferentes preguntas, incluyendo sobre su Proyecto de Nación.

La ex jefa de Gobierno de la CDMX señaló que se encuentran en muy buen camino con respecto a la planeación del mismo, pero indicó que no puede dar más detalles. Hay que recordar que en este periodo los precandidatos aún no puedan dar propuestas, de acuerdo con lo estipulado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La ex mandataria capitalina ha terminado su periodo de precampaña y se encuentra a la espera del registro oficial de su candidatura ante el INE. Posteriormente iniciarán las campañas oficiales de los candidatos y debates, durante dicho periodo la mandataria ya podrá dar sus propuestas.

Claudia Sheinbaum durante su gira de precampaña. Foto: Archivo.

¿Cuál es el proyecto de Morena?

Durante sus actos y gira de precampaña, Claudia Sheinbaum ha dejado algunos puntos relevantes sobre lo que sería el proyecto de nación en caso de ser la ganadora en las próximas elecciones presidenciales. Algunos de ellos son:

Estabilidad macroeconómica Austeridad República y Finanzas Públicas Sanas Inversión Social para Reducir Desigualdades Inversión en Infraestructura Pública

En ese sentido, la ex jefa de Gobierno ha indicado la importancia de continuar con la estabilidad para atraer la inversión extranjera y la creación de proyectos que generen prosperidad, así como darle seguimiento a las zonas que consideran fueron abandonadas en los últimos años.

Claudia Sheinbaum busca mantener los ideales de la 4T. Foto: Archivo.

Incluso, durante una gira por Michoacán, Claudia Sheinbaum declaró: "buena parte del tiempo lo voy a dedicar a trabajar con el grupo que está haciendo el Proyecto de Nación para poder presentar al inicio de campaña las propuestas más importantes”, por tal motivo, se espera conocer más del mismo en el próximo mes.