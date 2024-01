AMLO descarta querer gobernar a través de Claudia Sheinbaum: "No hay títeres con poder"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la política no hay títeres con poder, debido a que nadie acepta estar bajo el mando de otra persona una vez que llega a un cargo público. Esto lo dijo durante su conferencia matutina para rechazar estar detrás de la candidatura de Claudia Sheinbaum.

Comentó que hay varios momentos en la historia de la política que muestran este tipo de situaciones. Un ejemplo que dio fue el de Manuel González, a quien Porfirio Díaz instauró como presidente para llevar a cabo la simulación de la alternancia política. González, indicó el mandatario, no se sometió a Díaz, pese a la relación de cercanía que tenían ambos y a que habían colaborado para conspirar en el poder.

El mandatario aseguró que no busca perdurarse en el poder. FOTO: Presidencia

AMLO: en el gobierno no hay títeres en el poder

"Lo deja cuatro años, pero el compadre se le quería quedar".

El también fundador del Movimiento de Regeneración Nacional recordó los casos de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Luis Echeverría los cuales buscaron perpetuarse en el poder, pero se encontraron con la negativa de los líderes que los sucedieron.

"Eso no han entendido los presidentes, que ya les tocó su tiempo y quieren seguir".

Los dos políticos no han encabezado ningún acto juntos desde que Sheinbaum era jefa de Gobierno de la CDMX. FOTO: Cuartoscuro.

AMLO no quiere perdurarse en el gobierno

Destacó que no busca mantenerse en el poder una vez que termine su mandato, debido a que plantea jubilarse y no volver al mundo de la política. Añadió que su opinión sobre Claudia Sheinbaum es pública, por lo que no tiene que repetirla.

"Yo no quiero ser jefe máximo, ni líder moral, ni caudillo, ni mucho menos casique".

Destacó que los ataques en contra de la morenista son parte de la forma en la que se dan las precampañas en el país. No es la primera vez que López Obrador desmiente la versión de que busca seguir decidiendo sobre los asuntos del país, ni que anuncia que una vez que termine el sexenio dejará de tener presencia pública.

Incluso, a finales de 2023 comentó que su esposa, Beatriz Gutiérrez, se encargará de ser su representante y que se mudaría a un rancho en Palenque, Chiapas.