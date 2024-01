Claudia Sheinbaum: las elecciones del 2 de junio serán libres, no habrá intromisión del crimen organizado

El gobierno federal atiende las zonas catalogadas como focos rojos por la violencia en el país, previo a la elección del 2 de junio de 2024, así lo aseguró la precandidata única a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, quien enfatizó que será un ejercicio pacífico y democrático.

En su arribo al Aeropuerto Internacional de esta ciudad, la morenista descartó la intromisión del crimen organizado en los comicios donde se definirán más de 20 mil cargos de elección popular.

La morenista ha recorrido todo el país como parte de su precampaña. FOTO: Morena.

Claudia Sheinbaum: el país tendrá elecciones libres

"No, no lo creo, no lo creo (que se involucre el crimen organizado), habrá focos que el gobierno federal está atendiendo, pero no es generalizado.

"El Gobierno federal tiene unos focos rojos, pero la gran mayoría de nuestro país, de la República, va a ser una elección pacífica, libre y democrática", sostuvo la aspirante presidencial en entrevista con los medios de comunicación.

Los acuerdos entre el PAN y el PRI en Coahuila son una vergüenza: Sheinbaum

Sobre el acuerdo político electoral entre el PAN y el PRI en Coahuila, donde hubo una ruptura entre dichos partidos, Claudia Sheinbaum lo calificó como una vergüenza.

"Es una vergüenza, si es la manera de los acuerdos políticos como acuerdos mafiosos, acuerdos de distribución de puestos ni siquiera de elección popular, sino de recaudación, de magistraturas, que además dan muestra de que son oficinas que les interesaban por querer sacar recursos ilícitos", afirmó.

La recibieron varias personas en el lugar. FOTO: Carlos Navarro

Fue recibida por varios ciudadanos

En su arribo al Aeropuerto Internacional, Sheinbaum fue recibida por decenas de simpatizantes, incluso un norteño le cantó la versión adaptada de "Ya supérame".

En el día 58 de precamapaña, la precandidata tendrá un encuentro con la militancia de Durango en la Plaza de Armas a las 13:00 horas.