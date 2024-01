Sheinbaum sí irá a debates, asegura Delgado y pone en duda a Xóchitl por prohibición de teleprompter

En respuesta a la precandidata de Fuerza y Corazón por México, quien este domingo lanzó el reto de "si le dan permiso nos vemos en los debates" a Claudia Sheinbaum, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, respondió que la aspirante de la coalición Sigamos Haciendo Historia sí participará en estos ejercicios.

En cambio, puso en duda que la propia Gálvez Ruiz esté presente, al recordarle que en estos ejercicios organizados por el INE está prohibido el uso de teleprompter.

"No, la doctora por supuesto que va a asistir a los debates. Más bien yo no sé si la candidata del PRI y del PAN va a asistir, porque creo que dentro de las reglas del debate es que no se les va a permitir el teleprompter. Entonces no sé si el hecho de que no se permita teleprompter pues ella vaya a asistir", dijo el morenista, tras acompañar a Sheinbaum en un encuentro con la American Society of Mexico.

Los incidentes de Xóchitl con el teleprompter

Xóchitl Gálvez cerró este domingo su precampaña en la Arena Ciudad de México, donde enarboló un discurso de casi 40 minutos; sin embargo, en redes sociales llamó la atención de los teleprompters que la ayudaban a recordar sus palabras. El termino "teleprompter" se hizo tendencia en redes sociales.

Previamente, en noviembre de 2023, Gàlvez Ruiz tuvo un incidente cuando durante su informe legislativo, en el Monumento a la Revolución, interrumpió sus palabras cuando narraba su historia de vida para anunciar que "se me fue el discurso" debido a que su teleprompter. Aunque planteó que iba a improvisar, la falla técnica fue arreglada después de unos segundos de silencio y pudo continuar.

Cuándo habrá debates presidenciales

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral anunció que durante la contienda presidencial de este año habrá tres debates presidenciales. En ellos habrá preguntas del público presente, de redes sociales y cara a cara entre los candidatos. Se llevarán a cabo los días 7 de abril, 28 de abril y 19 de mayo, a las 20:00 horas.