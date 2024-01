Xóchitl Gàlvez cierra precampaña: tunde a AMLO y promete el mejor aeropuerto de América Latina

Ante más de 20 mil personas reunidas en la Arena Ciudad de México, la precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, tundió al presidente Andrés Manuel López Obrador al calificarlo como el peor gobierno de la historia del país, por lo que lanzó sus propuestas, entre ellas crear el mejor aeropuerto de América Latina y fortalecer a la clase media, al tiempo que advirtió que está en juego la vida democrática y la libertad.

En su cierre de precampaña, arropada por líderes nacionales, estatales y locales de la alianza Fuerza y Corazón por México (integrada por PAN, PRI y PRD), la senadora con licencia afirmó que hoy México está peor que un país en guerra, ya que afirmó en en cinco años de gobierno se registran más de un millón de muertos por falta de medicamentos, la inseguridad y la pandemia por Covid-19.

“Este es el peor gobierno de la historia de México, y desde aquí le decimos al presidente López Obrador: sí sabemos que es muy poderoso, sabemos que no tienes escrúpulos, sabemos que está dispuesto a todo, pero sabe qué señor presidente no le tengo miedo, Xóchitl, no le tiene miedo, porque todos no le tenemos miedo”, aseguró.

Se pierden tres valores fundamentales

Ante un lleno total en la Arena Ciudad de México aseguró que con este presidente, México está perdiendo tres valores fundamentales: la vida, la verdad y la libertad.

Hoy México está peor que un país en estado de guerra. ¡Carajo!, ¿con un millón de muertos cómo pueden ofrecer continuidad? continuidad es impunidad, continuidad es mediocridad, continuidad es inseguridad, continuidad es falsedad. Dicen que 'primero los pobres' cuando en realidad es 'primero los López'

La hidalguense acusó a López Obrador de "despreciar a sus propios compatriotas", pues, dijo, "ningún presidente que diga amar a México puede atacar con tanto odio a la clase media, a la que le ha dicho de todo".

Exige elecciones limpias

Ante militantes de los tres partidos y sus simpatizantes, Gálvez Ruiz también lanzó una exigencia al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que saquen las manos del presidente López Obrador y los gobernadores de Morena de las elecciones.

“No puede haber voto libre con gobernantes que atacan acusan e intimidan a la oposición, exijo al INE y al tribunal electoral que saque al presidente y a los gobernadores de Morena de estas elecciones. México quiere elecciones limpias y libres que se vea. Claro el voto no se toca”, sostuvo.

En juego, la vida democrática, considera

Incluso, la hidalguense advirtió que viene una elección injusta y dispareja, con todo el poder y el dinero del Estado en nuestra contra.

“Esta es la elección más importante de nuestras vidas, es la elección que se define los próximos 30 años, tenemos que ganar. Con la renovación de la Suprema Corte de Justicia se pone en riesgo la división de poderes y es el último contrapeso de la sociedad mexicana. En estos comicios no sólo se definen cambio, sino la sobrevivencia del régimen democrático.

Tenemos que luchar no sólo para ganar una elección, no sólo para ganar la Presidencia y el Congreso. Tenemos que luchar para traer vida donde hoy se pase a la muerte, tenemos que luchar para traer verdad adonde hoy reina la mentira, tenemos que luchar para defender la libertad ahí donde hoy gobierna el miedo”, aseguró.

Por ello, llamó a periodistas, intelectuales, empresarios, gremios, organizaciones no gubernamentales y universidades a "despertar" y apoyar "a un liderazgo que sí respeta y respetará la Constitución y la ley. Porque para mí, la ley sí es la ley".

"Claudia es claudicar", reitera

Sobre la precandidata de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, la senadora con licencia dijo que "si le dan permiso", la verá en los debates.

“Se los he dicho, y aquí se los vuelvo a repetir las opciones, sólo son dos, claudicar o luchar, Claudia es claudicar, claudicar significa rendirse, doblarse, agacharse o obedecer, conformarse y México no puede claudicar, México quiere luchar, luchar por la vida y por la verdad, por la libertad”, indicó.

La exlegisladora consideró que Sheinbaum Pardo "no entiende a México" pues viene del privilegio y ha vivido muy bien del presupuesto, además de que, dijo, no ha creado un sólo empleo.

Yo sí sé lo que es no llegar a la quincena. Yo sé lo que es arriesgar los ahorros en una empresa. Yo sé lo que es crear empleos.

Del mismo modo, ironizó con el eslogan de campaña de la morenista, quien llama a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación.

"Nos hablan de ponerle el segundo piso a su supuesta transformación histórica. La gente quiere ponerle el segundo piso a su casa. La gente quiere ganar más, quiere dejar de ser pobre, quiere salir adelante", dijo.

Propone apostar por energias limpias, cumplir la ley, tener el mejor aeropuerto de AL...

Entre sus propuestas de precampaña, la precandidata presidencial subrayó que busca garantizar el cumplimiento de la ley, apostarle a las energías limpias, invertir para enfrentar la crisis del agua, apostarle a la educación, construir buenas carreteras y buenos puertos.

Prometió, incluso hacer más y mejores metros en la ciudad de México tener el mejor aeropuerto de América Latina.