Xóchitl Gálvez: conmigo no habrá negociaciones, elegiré a las personas más preparadas

Xóchitl Gálvez, precandidata de la alianza entre el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, tuvo una conversación con Lupita Juárez a través de la señal de radio de Heraldo Media Group 98.5 FM en la que aseguró que su evento del pasado domingo fue bien recibido por la gente, al punto de que hubo tanto interés que incluso hubo quien se quedó afuera.

La senadora con licencia indicó que en esta reunión expuso que el gobierno ha sido indolente ante el dolor de la gente y además se ha conducido por un desprecio a la vida. Destacó que desde la administración federal se han dado datos maquillados que evaden la realidad y que buscan ocultar que las cosas no se están haciendo bien.

Sigue leyendo:

Xóchitl Gàlvez cierra precampaña: tunde a AMLO y promete el mejor aeropuerto de América Latina

Estos son los mejores momentos de la precampaña de Xóchitl Gálvez

La senadora con licencia está a unos días del cierre de las precampañas. FOTO: Cuartoscuro.

Xóchitl Gálvez "Hemos perdido el valor de la vida"

Aseguró que no se puede seguir con las estrategias de la administración federal, debido a que en su perspectiva continúa la falta de medicamentos, de empleo, seguridad e inclusive se han dado condiciones que ha ocasionado la muerte de muchas personas que deberían estar vivas.

"Continuidad es inseguridad, continuidad es impunidad".

Acusó al mandatario del país de realizar diversas declaraciones y promesas que no podrá cumplir, las cuales hace para afianzar el panorama electoral de Morena ante 2024.

"Solo les da programas sociales. No les da salud, no les da educación, no les da seguridad".

La dueña de High Tech Services fue abanderada por los líderes de los tres partidos. FOTO: Cuartoscuro

Xóchitl Gálvez: "No estamos bien y la gente lo sabe"

La dueña de High Tech Services indicó que desde Palacio Nacional se han dado a conocer discursos que no corresponden con la realidad, por lo que pidió a la ciudadanía que despierte y apoye una opción diferente.

Comentó que no tiene ningún tipo de convenio, ni ha sido condicionada a ninguna acción para encabezar Fuerza y Corazón por México, por lo que desconoció los acuerdos que establecieron el PAN y e PRI en Coahuila.

Aseguró que buscará un mejor México para todos. FOTO: Cuartoscuro.

Añadió que con ella no habrá ninguna negociación de puestos, por lo que en caso de ganar los comicios colocará en la función pública a los mexicanos que verdaderamente estén preparados para el reto.

Dijo además que durante la intercampaña participará en reuniones con liderazgos y expertos que tienen que ver con temas de discapacidad, a fin de tener opiniones relevantes como las que ha obtenido con el equipo que se encarga de redactar el plan de gobierno.