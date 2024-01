Javier Corral destaca puntos por los que apoya a Claudia Sheinbaum

Además de hablar de la clausura de su librería “Sándor Márai” y sobre el tema del acuerdo político en Coahuila, Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua, indicó que apoya Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México, en las siguientes elecciones de 2024.

“Yo creo en ella, tengo un conocimiento personal de su biografía, no solo política, sino de la biografía de Claudia Sheinbaum desde el liderazgo universitario”, resalto Javier Corral en el pódcast “La Neta Con Tatiana” de Tatiana Clouthier.

Es importante destacar que el ex gobernador de Chihuahua y la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México se reunieron hace unos días en la librería “Sándor Márai” para platicar y conversar de distintos temas.

“Tengo una gran esperanza en (Claudia Sheinbaum)": Javier Corral

Durante su plática con Tatiana Clouthier, el ex gobernador de Chihuahua destacó que la Dra. Sheinbaum era una persona comprometida, disciplina y auténtica con un estilo austero. Además de contar con un perfil universitario, científico y académica.

“Yo tengo una gran esperanza en ella, hemos tenido muchas conversaciones sobre distintos temas en donde he podido ‘calar’ ese talante y esos compromisos y a mí me gusta mucho que ella pueda ser, como se indica que lo será la próxima presidenta de México. Porque además dentro del movimiento, del ‘obradorismo’ es la continuidad más esencial, pero también con la posibilidad de una nueva época más incluyente, más plural, dialogante, con capacidades de negociar, me parece que eso es lo que a mí me ha motivado y por eso estoy decidido a apoyarla”, externó Javier Corral.