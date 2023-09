Xóchitl Gálvez anticipa guerra sucia para 2024: "Se van a decir muchas cosa de mi"

La responsable del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez anticipó que habrá una guerra sucia en su contra para frenar el crecimiento del proyecto político que encabeza.

En el Auditorio "Plutarco Elías Calles" de la sede nacional del PRI, en un encuentro con las fuerzas vivas del partido -obrero, campesino y popular-, la senadora Xóchitl Gálvez pidió un voto de confianza a la militancia tricolor y les aseguró que no ha robado un solo peso.

"Les puedo mirar a los ojos a todos y cada uno de ustedes, se van a decir muchas cosas de mí en los próximos días, pero yo les digo a los ojos: nunca me he robado un peso, nunca", afirmó.

Xóchitl Gálvez contiende con Claudia Sheinbaum Foto: Especial

Xóchitl Gálvez expuso que su integridad como persona, empresaria y política la respalda, y que resistirá los ataques que se presenten.

"Van a tener una persona a prueba de balas", sostuvo frente a la militancia priista.

No privatizará Pemex

Entre porras y gritos de apoyo, la responsable del Frente Amplio por México rechazó que tenga la intención de privatizar Pemex, aclaró que se buscará un modelo de asociación pública privada en la paraestatal.

"Necesitamos dejar de gastar el dinero a lo péndulo, hemos tirado una cantidad de dinero impresionante, que no se malentienda, nosotros no queremos priorizar Pemex, lo que queremos es que se deja de perder tanto dinero ¿saben cuánto se ha se le ha metido a Pemex? 1.2 billones de pesos, 1.2 billones de pesos y sigue prácticamente en quiebra, para que se den una idea el sector privado que logró invertir con Pemex está bien porque ellos tomaron el riesgo están produciendo 140 mil barriles de petróleo, o sea, no estaba mal que el sector privado se asociará con Pemex para sacar y cobrarles impuestos", detalló.

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno le prometió el respaldo del partido y lograr la victoria en la elección presidencial de 2024.

"Te vamos a hacer presidenta de México, no tengas duda que vamos a gobernar contigo, vamos a ganar el 2024", aseveró.

DRV