Xóchitl Gálvez se convierte en la abanderada del FAM con el respaldo del PRI, PAN y PRD

Aunque la lucha interna de la oposición terminó desde el pasado 30 de agosto, no es sino hasta este domingo que se hace oficial el nombramiento de Xóchitl Gálvez como la responsable Nacional de la Construcción del Frente Amplio por México, cargo que precede a la candidatura de la oposición para los esfuerzos rumbo a la precampaña.

Durante semanas se auguró el triunfo de la dueña de High Tech Services en la contienda de la coalición entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD); no obstante, fue necesario que se llevaran a cabo cinco foros, la recolección de más de dos millones de firmas y la declinación de varios aspirantes para que se diera por comunicado el resultado oficial.

La declinación del PRI por parte de Alejandro Moreno, así como el reconocimiento de la derrota de la senadora priista Beatriz Paredes, fueron los actos que le dieron la certeza a Gálvez de que sería la que se encargaría de liderar los esfuerzos de la coalición de la derecha rumbo a su próxima etapa.

La aspirante del Frente Amplio por México busca convertirse en la próxima líder del país. FOTO: Cuartoscuro

Xóchitl Gálvez será la abanderada del Frente Amplio por México

A unas semanas de que el Instituto Nacional Electoral dé a conocer la convocatoria para los partidos políticos interesados en competir por la Presidencia en México, el FAM ya tiene a su abanderada, a la cual festeja este domingo en uno de los lugares más emblemáticos del país: el Ángel de la Independencia.

De acuerdo con Marko Cortés, líder nacional del PAN, su compañera de partido es la ideal para buscar el máximo cargo en 2024, debido a que se ha convertido en una figura problemática para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no ha dejado de mencionarla o hacer referencia a ella, al punto de que las autoridades electorales le han impedido hablar de la ingeniera en sus conferencias matutinas desde Palacio Nacional.

El PAN respalda a la senadora. FOTO: Cuartoscuro.

El político asegura que esto queda demostrado con los ataques que recibe la empresaria desde los encuentros con la prensa que sostiene el mandatario. Los dichos de este último incluso han sido considerados como ataques de violencia política de género por parte del Tribunal.

Cortés asegura que la fuerza de la panista ha reunido a millones de personas a lo largo del país y ha logrado convencer a los tres líderes de los partidos políticos.

Alejandro Moreno da su aval a Xóchitl Gálvez

El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro "Alito" Moreno, aseguró que el PRI llegó a la conclusión de que la panista era el perfil más aventajado dentro de la coalición opositora para encaminar sus esfuerzos rumbo a 2024. Esto debido a los números, al empuje y a la fuerza con la que se presentaba ante la ciudadanía.

El priista aseguró que si bien el gobierno federal suele hacer mofa del proceso interno del Frente Amplio por México, es notoria la incomodidad que representa la ingeniera Gálvez para el presidente López Obrador. Destacó que el titular del Poder Ejecutivo tiene miedo de la representante de la derecha debido al incremento que ha tenido en sus cifras.

El PRI decantó por la panista. FOTO: Cuartoscuro.

El PRD cerró filas en torno a Xóchitl Gálvez

Aunque en la etapa final del proceso interno del FAM, el PRD mostró su inconformidad por no ver a ninguno de sus aspirantes dentro de la contienda, Jesús Zambrano decidió darle el voto de confianza a la panista en un evento que se llevó a cabo a finales de agosto. En este aseguró que la empresaria será la heredera del Poder Ejecutivo el próximo año.

La calificó como la persona necesaria para establecer un liderazgo nacional y establecer un nuevo rumbo para México. Añadió que con esto se deja en manos de la panista las ilusiones del PRD para formar el primer gobierno de federal de coalición en la historia del país.

El PRD le confió sus esperanzas para llegar a 2024. FOTO: El Heraldo Media Group.

La lucha de AMLO para seguir hablando de Xóchitl Gálvez

No son pocas las veces que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido a la aspirante del Frente Amplio por México durante las conferencias matutinas en Palacio Nacional. Esto ha llevado incluso a que la senadora panista hay impuesto denuncias en contra del titular del Poder Ejecutivo y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo General del INE hayan pedido que no se refiera más a ella a través de esta plataforma que se transmite por Facebook y YouTube. No obstante, el mandatario ha buscado otras formas para hablar de la empresaria dueña de High Tech Services, al punto de que le ha puesto varios apodos. Los más recientes fueron dichos por el líder del país este jueves 10 de agosto y fueron los de "señora" y "una persona".

"No me meto en eso, si no me sancionan y además son tan rectos y tan honestos los del Tribunal Electoral y Los del Consejo del INE que hasta tergiversar lo que aquí expreso, como lo hicieron ahora que me impiden mencionar a ‘una persona’”.

El presidente ha sido uno de los mayores críticos de la panista. FOTO: Presidencia.

Esta frase fue la forma en la que hizo mención de la aspirante a la candidatura presidencial. Después, pidió que se proyectara en el salón Tesorería de Palacio Nacional las láminas con sus declaraciones de Xóchitl Gálvez y que fueron la base para la resolución del Tribunal Electoral.

“Para que vean dónde está la mala fe, la mentira, como son de falsarios, además de hipócritas los conservadores, y muy corruptos, muy corruptos, no todos, la mayoría”, aseveró.

AMLO cuestiona que haya sido violencia política de género

López Obrador criticó los argumentos de la consejera electoral Claudia Zavala que lo ligaron con la violencia política de género en contra de la senadora y aseguró que el decir que hay una cúpula del poder comandada por un empresario y otros hombres a favor de la panista no incurre en este tipo de infracción a la norma.

“No es como el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba, Diego, Fox, Salinas, etcétera, etcétera, etcétera, Y los medios ya eligieron, eso ya está resuelto, es una consulta que hicieron el oscurito a los de arriba, el gerente del bloque conservador Claudio X. González, y ya impusieron, ¿dónde digo que fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto? Nada, lo interpretaron”.

El segundo termino que usó para hablar de Gálvez fue dicho mientras se refería al juez Martín Santos, quien emitió la resolución que le impide hablar de la integrante de la Cámara de Senadores. También, el presidente dio a conocer la carta de respuesta al juez que le ordenó callar sobre Xóchitl Gálvez y en donde releva que el juzgador intentó frenar la extradición a Estados Unidos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“No tengo duda que usted actúa como juez de consigna. Me refiero a su resolución promovida por los abogados de Claudio X González y su pandilla a favor de la ‘señora’. Usted señor juez ordena, así como la Secretaría de Hacienda, al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera, y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a callar, a censurar información que debe ser pública y que obtuve como parte del enorme acervo de mensajes y documentos qué recibo diariamente de la ciudadanía”, leyó López Obrador.