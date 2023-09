Ricardo Monreal se destapa para la CDMX, quiere ser el jefe de Gobierno

El líder morenista destacó que buscará ser candidato a las elecciones de 2024 para dirigir la Ciudad de México, toda vez que lo primero es esperar a que los procesos internos y referentes al triunfo de Claudia Sheinbaum, concluyan.

Monreal Ávila destacó es necesario mantener la calma y continuar con el "llamado a la unidad", lo anterior con respecto a la decisión que llegue a tomar Marcelo Ebrard de permanecer o no en Morena.

"Para mi son claves, para poder refrendar el triunfo en le 2024. Yo hice el llamado ahora para que Marcelo Ebrard. No es posible que no seamos generoso o quienes hayan ganado, no sean generosos en la victoria, todos nos necesitamos, si la arrogancia o la soberbia nos aprisiona, vamos a terminar mal.