Claudia Sheinbaum es una científica mexicana que estudió la licenciatura en Física, además de la maestría y el doctorado en Energía. Después de varios años de trabajar en temas relacionados con la ciencia, decidió participar en el sector público, invitada por el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para estar en su gabinete durante su administración en la Ciudad de México. Fue así como comenzó su camino en la política.

Pero su gusto por la vida pública de México no llegó en ese momento, era algo que había sido inculcado por sus padres desde que era pequeña. "En mi casa siempre se habló de política. Mi madre y mi padre participaron en el movimiento estudiantil del 68 y de ahí mi madre se involucró en distintos movimientos sindicales de la UNAM”, dijo en su momento a El Heraldo Media Group.

Su primeros pasos en la política los dio con AMLO

En el 2000, López Obrador invitó a Claudia Sheinbaum a formar parte de su gabinete, desempeñando la labor de secretaria del Medio Ambiente, cuando él fue jefe de gobierno en la capital de la República. “Un amigo de mi madre me recomendó con él y participé con Mario Molina, en un equipo de trabajo que estudiaba la contaminación atmosférica de la ciudad. Me invita López Obrador, soy parte de su gabinete y de ahí me quedo trabajando con él”, recordó.

Luego de su trabajo en el gabinete de AMLO, Sheinbaum Pardo fue una pieza importante en la creación del Movimiento de Regeneración Nacional, primero como asociación civil y luego como partido político, en el año 2014. Fue abanderada del partido en las elecciones de la delegación Tlalpan en 2015 y se quedó con el triunfo en esa votación.

Sheinbaum quiere ser la primera presidenta de México

FOTO: Archivo

¿Quién es Claudia Sheinbaum?

Claudia Sheinbaum nació en la Ciudad de México, el 24 de junio de 1962. Estudió la licenciatura en física entre 1984 y 1989. También se tituló como maestra en ingeniería de la energía en 1992 y recibció el doctorado en ingeniería ambiental, en 1995. Ha cumplido con diferentes cargos públicos a lo largo de su carrera política:

1.- Titular de la Secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal (2000-2006)

2.- Jefa delegacional de Tlalpan (2015-2017)

3.- Jefa de gobierno de la Ciudad de México (2018-2023)

¿Cuáles son las propuestas de Claudia Sheinbaum?

Durante su participación en las asambleas informativas que tuvo en las giras de trabajo alrededor de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum habló sobre su visión de México y expresó varios de los temas que serían prioridad durante su hipotética llegada a la presidencia de la República, luego de las elecciones en el 2024. Ahí habló sobre temas como salud, educación e igualdad social. Las propuestas más importantes son:

1.- Garantizar el derecho universal a la salud

2.- Garantizar un empleo digno y un salario digno para todos los mexicanos

3.- Dar educación de calidad para todos

4.- Continuar atacando los problemas de migración que se viven en México

5.- Continuar y apuntalar los programas sociales a nivel estatal y federal

Sheinbaum siempre fue puntera en las encuestas

Durante varios meses se realizaron encuestas de preferencia e intención de voto, para el proceso interno de Morena y también para las elecciones presidenciales. Ahí, Claudia Sheinbaum siempre fue puntera para las internas del partido guinda, por diferentes puntos porcentuales.

Por ejemplo, en la encuesta más reciente de El Heraldo de México y Poligrama, del 14 de agosto del 2023, 13 días antes de que concluyera la primera fase del proceso interno de Morena y sus aliados (PT y PVEM), Claudia Sheinbaum Pardo se situaba en el primer sitio de las preferencias electorales. La encuesta realizada a nivel nacional, la puso con el 29.8 por ciento de la intención de voto, es decir, 7.9 puntos arriba de Marcelo Ebrard.