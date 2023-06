De la ciencia a la política, la historia de Claudia Sheinbaum Pardo

Claudia Sheinbaum Pardo es una científica que estudió la licenciatura en Física y la maestría y el doctorado en Energía; si bien su pasión es la ciencia y la docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de donde ella es egresada, su vida siempre estuvo divida entre la política y la ciencia.

“En mi casa siempre se habló de política, mi mamá (Dra. Annie Pardo) y padre (Carlos Sheinbaum) participaron en el Movimiento Estudiantil del 68, y de ahí mi madre se involucró en distintos movimientos sindicales de la UNAM”, comentó la Dra. Sheinbaum en entrevista para Gabriela Warkentin.

Debido a este ejemplo, la actual aspirante de Morena a la candidatura presidencial para el 2024 participó en diversas luchas como activista, pero sin pertenecer a ningún partido político. “Desde los 15 años participé en movimientos, doña Rosario Ibarra presumía que la primera vez que yo no dormí en mi casa fue porque me vine a la huelga de hambre que tenía en Catedral”, comentó. Posteriormente, Claudia Sheinbaum participó el Movimiento Estudiantil a través del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), el cual tenía el objetivo de luchar contra la elevación de las cuotas en la UNAM y contra la privatización de la educación.

Desde hace más de 20 años, la Dra. Sheinbaum ha trabajado con AMLO.

En el 2000, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, invitó a Claudia Sheinbaum Pardo a formar parte de su gabinete como secretaria del Medio Ambiente, cuando él fue jefe de Gobierno de la CDMX.

“Un amigo de mi madre me recomendó con él (AMLO), participé con Mario Molina, ingeniero Químico, en un equipo de trabajo que estudiaba la contaminación atmosférica de la ciudad, y aparte venía de los movimientos sociales, me invita (López Obrador) y soy parte de su gabinete, y de ahí me quedo trabajando con él”, detalló.