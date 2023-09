Verónica Camino Farjat rumbo al 2024 por Morena: "el reto es buscar que el desarrollo llegue a todo Yucatán"

Yucatán es uno de los estados que junto con Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco buscarán una o un nuevo líder en el próximo proceso electoral del 2 de junio de 2024. Este lunes en Morena comenzaron los registros de los aspirantes a las candidaturas por los gobiernos, es decir, aquellos que se convertirán en los nuevos coordinadores de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Verónica Camino Farjat va por la defensa de la transformación en Yucatán con miras al proceso electoral de 2024. Así lo confirmó el día de ayer a través de sus redes sociales. Este miércoles, durante el programa "Esta Mañana" con Alejandro Cacho y Paulina Greenham, en El Heraldo Televisión, la senadora del partido guinda dio detalles sobre su registro y habló de las necesidades del estado por el que contiende.

Durante la entrevista, Camino Farjat recordó que Yucatán es uno de los estados que en los últimos años ha tenido un crecimiento importante, gracias a la industria y proyectos de movilidad como el Tren Maya. No obstante, reconoció que este desarrollo se ha centrado solo en algunas zonas, por lo que uno de los mayores retos actuales a los que se enfrenta la entidad ese ese: buscar la manera en que los beneficios del crecimiento lleguen a todas las regiones del estado.

La senadora morenista detalló que una de las fórmulas clave para erradicar esa brecha de desigualdad recae en concatenar la inversión internacional con la local, a fin de lograr una relación completa, en la que ambos ganen: la iniciativa extranjera y a la vez la local.

La aspirante por la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación recordó que tuvo cargos en materia de seguridad; llevó la dirección del centro estatal de prevención social del delito por dos años y trabajó junto con la Fiscalía y la secretaría de seguridad pública, por lo que "una de sus mejores fortalezas es la prevención al delito". De ese modo, consideró clave conservar la identidad de la población, pues de ese modo se genera comunidad y seguridad.

El invitar a la gente de Yucatán a seguir conservando nuestra identidad, porque la identidad genera comunidad y la comunidad genera seguridad. No podemos detener el crecimiento, hoy Yucatán corre, una vez que los proyectos estén cimentados, Yucatán va a volar. ¿Qué hay que hacer? prepararnos, tener un gobierno que proteja a la ciudadanía y la inversión no evitando que llegue otra, sino concatenando. El no dejar de generar comunidad va a hacer que Yucatán mantenga su seguridad", aseveró.