Rocío Nahle se registra para coordinar la 4T en Veracruz

La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, acudió la noche de este lunes a la sede estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para registrarse como aspirante a la Coordinación de Comités en Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz.

Decenas de personas se concentraron afuera de las oficinas de Morena para recibirla, cerrando la calle Simón Bolívar, en la colonia José Cardel, en la ciudad de Xalapa, la capital del estado de Veracruz.

Durante la reunión con integrantes del Comité Estatal de Morena, informó que su registro lo concretó durante el transcurso de la mañana de este lunes; sin embargo, decidió presentarse en la sede morenista para dar a conocer dicha situación.

En entrevista previa a su encuentro, mencionó que cumplió con toda la documentación para posteriormente esperar los plazos y, en su momento, se dé a conocer quién será el coordinador o coordinadora de la 4T en Veracruz.

“Hoy estoy notificando al Comité Estatal sobre la participación y que me someto a la convocatoria que emitió Morena en tiempo y forma, cumpliendo todos los requisitos. Vamos a respetar en todo sentido la convocatoria, la línea, la encuesta”.

Nahle García aseguró que Morena es un partido democrático, abierto e incluyente, situación que influyó en que ella tomara la decisión de participar en la contienda interna de Morena.

Informó que su registro lo concretó durante el transcurso de la mañana de este lunes Créditos: Juan David Castilla

“Es maravilloso (el apoyo de la gente) yo les agradezco mucho a los compañeros, esto es el movimiento, esto es Morena, esta es la cuarta transformación. Estoy aquí por amor a Veracruz”.

La Secretaria de Energía dijo desconocer los motivos por los cuales sus compañeros que aspiran a coordinar la 4T en Veracruz no acudieron personalmente al Comité Estatal para notificarlo a la dirigencia de su partido.

“No sé, pero yo siempre que me he registrado siempre he notificado, aquí en la sede de mi partido notifico de acuerdo a cómo es la inscripción, lo hice en el 2015, lo hice en 2018, cuando me inscribí para senadora, y hoy otra vez lo estamos haciendo, es una obligación porque es mi comité estatal, voy a entregarles una copia de mi inscripción”, enfatizó.

SEIS REGISTROS

Hasta las nueve de la noche de este lunes, seis morenistas se han registrado como aspirantes a la Coordinación de Comités en Defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Veracruz.

Se trata del delegado de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara; los diputados federales Sergio Gutiérrez Luna y Claudia Tello Espinosa; el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos; la directora de Planeación Aduanera de la

Agencia Nacional de Aduanas de México, Citlalli Navarro del Rosario; y la Secretaria de Energía.

Nahle García fue la única que se presentó en el Comité Estatal de Morena, cuyas oficinas se encuentran en la ciudad de Xalapa, para anunciar su registro correspondiente.