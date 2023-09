Eduardo Ramírez no pedirá licencia para competir por la candidatura a Chiapas de Morena en Chiapas

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez (Morena), afirmó que no pedirá licencia a su cargo para poder competir en la interna morenista para la candidatura al gobierno de Chiapas. El senador y líder de Morena en la Cámara alta dijo que se va a separar hasta 120 días antes de la elección, ya que la convocatoria de Morena así lo precisa.

"No voy a pedir licencia porque con los términos de la convocatoria me voy a ajustar a los lineamientos, el próximo 26 de septiembre haremos la inscripción y seguiré haciendo mi responsabilidad como senador y como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, y como presidente de la Junta de Coordinación Política. Acataré los tiempos que me marca la Constitución local y son 120 días con anticipación", indicó en entrevista a medios. Aseguró que no será como Marcelo Ebrard, y él sí aceptará los resultados de la encuesta que haga Morena.

Es uno de los perfiles favorios en la entidad. FOTO: Archivo.

"Soy un soldado de la cuarta transformación y no voy a regatear nada y quiero que le vaya bien a mi estado, pero voy a pelear por ser candidato y porque Chiapas tenga estabilidad. Me sumo con quien resulte ganador o ganadora, yo soy hombre disciplinado, sino soy capaz de ganar una encuesta primaria como voy a ser capaz de ganar una elección, si no me favorece la candidatura yo me sumaré y estaré trabajando para que Chiapas le vaya bien", afirmó.

Entrevistado después del simulacro del 19-S, el legislador por Chiapas dijo que va a laborar en el Senado durante este periodo ordinario y arrancar el siguiente para no descuidar su responsabilidad de llevar los asuntos de su estado a la Cámara Alta. En la convocatoria de Morena para el encargado de la Transformación en Chiapas, no se obliga a los aspirantes a pedir licencia a sus cargos.

Eduardo Ramírez aseguró que va a ganar la encuesta y será el próximo gobernador del estado de Chiapas. Sobre la competencia que tiene enfrente con la senadora Sasil León, coordinadora de la bancada del PES, Ramírez Aguilar sostuvo que todas las mujeres son muy destacadas, pero consideró que él es el perfil con mayor preparación académica y mayor credenciales.

"Tengo los mayores apoyos ciudadanos y apoyo sociales, conozco los problemas de Chiapas y mi aspiración no se basa en una situación personal, tampoco estoy actuando por indicación de alguien, sino que estoy consciente de la responsabilidad que voy a asumir y no será una tarea fácil en Chiapas", manifestó.