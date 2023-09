AMLO: Claudia Sheinbaum tiene buenos sentimientos y amor al pueblo

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Claudia Sheinbaum, coordinadora de la Defensa de la Transformación y virtual candidata presidencial, es una buena servidora pública, honesta, Inteligente, “lo más importante, tiene buenos sentimientos, le tiene amor al pueblo.” En la conferencia de prensa matutina, aclaró que cuando termine su mandato su relación con la ex jefa gobierno será distinta y recordó que ya entregó el bastón de mando el 7 de septiembre

“Ya entregué la coordinación a Claudia, que es una mujer excepcional, honesta, eso es muy importante, Claudia no es corrupta, es honesta, además es muy inteligente, tiene, ya lo he comentado aquí, doctorado, es académica y lo más importante, tiene buenos sentimientos, le tiene amor al pueblo, eso es lo más importante de todo, porque pueden haber científicos que en vez de tenerle amor al pueblo, desprecian el pueblo”, expresó.

López Obrador dijo que conoció a Sheinbaum cuando fue jefe de gobierno y se la presentó José Barberán. Asimismo, comentó que además establecido el sistema de reparación de residuos —L separación de la basura orgánica y la no orgánica—, así como el Metrobús.

“De modo que Barberán, que conocía a Claudia, creo que conoció a la mamá de Claudia, eran académicos los dos, me recomendó a Claudio y así la conocí. Y lo primero que le dije fue, ‘me vas a ayudar por lo de las contingencias’, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y salió muy buena, muy buena porque en todo mi gobierno solo tuvimos dos días de contingencia ambiental”, aseguró.

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) para que baje una fotografía de sus cuentas de redes sociales en las que aparece entregando el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal señaló que la entrega del bastón de mando se realizó fuera de un horario laboral, por lo que no hay justificación para que se le pida retirar esa fotografía.

"No puedo ya sacar la foto, me notificaron ya (...) es que ayer me pidieron imagínense los del INE que yo bajara una foto en donde estoy entregando el bastón de mando a Claudia ¿qué tiene que ver ellos? porque esto lo hice creo que como a las 9:30 de la noche", indicó.