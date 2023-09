Entrega del bastón de mando: Claudia Sheinbaum ya es la líder de la 4T, AMLO le cede su legado

En punto de las 20 horas de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió caminando de Palacio Nacional por la Puerta 1 de la calle Moneda para ir a entregar “el bastón de mando de la 4T” a Claudia Sheinbaum, acto simbólico con el que el mandatario federal delega la conducción de su movimiento.

Al salir rumbo al restaurante El Mayor donde entregará el bastón, caminando por la calle Lic. Verdad, la prensa lanzó varias preguntas al mandatario federal, entre ellas cómo se siente con el cambio de mando.

“Feliz, feliz, feliz”, contestó.

El presidente explicó que la entrega del bastón simboliza que el nuevo coordinador debe defender los intereses del pueblo

Créditos: Iván Evair Saldaña

López Obrador evitó contestar preguntas como quién confeccionó el bastón de mando y si ya se comunicó con Marcelo Ebrard.

Por la mañana, en su conferencia en Palacio Nacional, dijo que una vez que entregue el bastón de mando a Sheinbaum ella tendrá que que hacerse cargo de las decisiones en el movimiento de transformación.

“Entonces, que no vengan aquí (a Palacio Nacional) mis hermanos, amigos a decirme es que vienen gubernaturas, es que vienen diputaciones, senadurías, presidencias municipales, vienen muchas cosas. Pues no, primo hermano, porque yo ya concluí, ya estoy cerrando mi ciclo primero como dirigente, lo cierro hoy y ya como gobernante en un año y me retiro, me jubilo, pero estoy muy contento porque hay relevo generacional”, dijo.

Un día antes, el tabasqueño explicó que decidió instaurar la entrega del bastón porque simboliza que el nuevo coordinador debe defender los intereses del pueblo, en especial de los más vulnerables.

“Sobre todo es un símbolo de comunidades indígenas, de los más pobres de este país y es entregar ese símbolo a quien debe de encabezar la transformación, quien debe de darle continuidad a quien es para nosotros esencial el ayudar a los pobres y ayudar a los indígenas; eso nos hace diferentes, la oligarquía no quiere al pueblo, no le tienen amor al pueblo, los oligarcas son racistas y son clasistas, no estos inventando nada”, dijo.

Reunion con el gabinete de seguridad

Antes de salir de Palacio, durante la tarde de hoy el mandatario federal sostuvo una reunión con su gabinete de Seguridad, el cual coordina la secretaria Rosa Icela Rodríguez.

Entre los presentes, estuvieron la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, entre otros.