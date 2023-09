Gerardo Fernández Noroña no ha definido su futuro en la política

Gerardo Fernández Noroña reveló las condiciones en las que llevará a cabo sus funciones como el vocero de la coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum. En entrevista con Mario Maldonado a través de la señal de televisión de El Heraldo Media Group, el político dijo que fue convocado para servir a la exmandataria capitalina en la primera parte del proceso de recorridos que llevará a cabo a lo largo de toda la República Mexicana.

Destacó que su permanencia en el puesto podría determinarse justo cuando empiecen las precampañas. Informó que incluso antes de que se le nombrara como responsable de representarla ante la opinión pública ya se había pactado que la acompañaran él, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Manuel Velasco.

El político se encargará de representar a la coordinadora. FOTO: X: @ClaudiaShein

No se ha definido el papel de Gerardo Fernández Noroña

Sobre los acuerdos que se llevaron a cabo en la cena que se llevó a cabo en la Ciudad de México antes de iniciar el proceso interno del partido, comentó que no se enteró de ellos, debido a que no fue uno de los convocados a este encuentro. Indicó que no se ha resuelto qué sigue para él, debido a que puede renovar su curul en la Cámara de Diputados.

Recordó que estaría en cualquier posición en la que se le necesite dentro de la Cuarta Transformación, aunque no se ha tomado ninguna determinación al respecto.

Aseguró que una de las prioridades es mantener a Ebrard dentro del partido. FOTO: Archivo.

El balón está en la cancha de Marcelo Ebrard

Sobre el caso de Marcelo Ebrard, sus simpatizantes y la posibilidad de una ruptura dentro del partido, dijo que se debe trabajar para mantener la unidad. Destacó que la decisión dependerá del exsecretario de Relaciones Exteriores, de quien dijo ha llevado a cabo una reflexión profunda a lo largo de los últimos días.

Fernández Noroña añadió que los resultados de las encuestadoras externas coincidieron con el ejercicio que se llevó a cabo por el partido de forma interna, al igual que pasó con los datos del excanciller.