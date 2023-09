Humberto Morgan: El Manifiesto Ciudadano es una valiosa herramienta para integrar un certero proyecto de alcaldía, en Álvaro Obregón

De la mano de destacados líderes vecinales, de representantes de sindicatos y empresariales, así como comerciantes y habitantes distinguidos de Álvaro Obregón, Humberto Morgan, vecino de la demarcación, elabora una detallada cartografía que registra los problemas prioritarios que los obregonenses desean que por fin se resuelvan.

Dicha problemática cruza por los temas de seguridad, movilidad, gestión integral de riesgos, atención prioritaria a niños y jóvenes. Así, como aquella que refiere a la capacitación y al empleo, la salud y la difusión de la cultura o la implementación de jornadas permanentes de escrituración, responsabilidad social, economía de la salud para personas de la tercera edad o con alguna discapacidad y una cruzada para recuperar valores comunitarios y cívicos.

Para la elaboración de este documento base, se llevan a cabo reuniones con líderes y representantes vecinales, con los que se trabaja identificando los problemas de las 298 colonias que conforman la alcaldía, para luego, registrarlos en mapas que consignan las demandas calle por calle. Lo cual, arroja invaluable información sobre las carencias, inquietudes e incluso sobre las opiniones que tienen de sus actuales gobernantes.

Un tema recurrente en la plática con los vecinos es la simulación que hacen muchos alcaldes del ejercicio de Gobierno, a través de las redes sociales. Donde se muestran aspectos de obras, acciones como pavimentaciones o recuperaciones de espacios públicos, que en la vida real no se concluyen o se deterioran de manera inmediata. Además de la pésima actitud que tienen para atender a los vecinos. Otro malestar generalizado, es que, al acudir a gestionar la solución de un problema, se encuentra con el muro infranqueable: “del no me toca, es cosa de Gobierno central o federa y el no hay presupuesto”.

En ese rubro, es importante destacar que el Manifiesto Ciudadano, es un mecanismo que potencia la exigencia para recuperar la vocación de servicio de todo funcionario, quienes están obligados a transparentar sus acciones y atender con diligencia y respeto a cualquier ciudadano que desee la atención.

Como se puede imaginar, el Manifiesto Ciudadano, es un ejercicio amplio y exhaustivo que se construye a partir de la opinión informada de personas que tienen una probada representatividad, conocen las necesidades de sus comunidades y también las posibles soluciones a las insuficiencias que los aquejan. Además, pretende constituirse en una bitácora de necesidades que también propicie la integración de un plan de gobierno, para el trienio 2024-2027.