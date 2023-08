Marcelo Ebrard asegura que ganará e invitará a las demás "corcholatas" a trabajar en su gobierno

Tras presentar el Pasaporte Violeta con el que busca romper la brecha salarial de las mujeres mexicanas, el aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación (4T), Marcelo Ebrard Casaubón, reiteró que va ganando en el proceso interno de Morena y no ve conflicto, porque invitará a los demás a su gobierno, y enfrentará a cualquiera de la oposición.



En su visita por Toluca, expresó que él es de Morena y ve difícil que en el movimiento no respeten los resultados de las encuestas que se realizan para definir al candidato presidencial del partido guinda, pues le darán seguimiento y no perderá al seguir creciendo.



A un mes de la definición, aseguró que a Claudia Sheinbaum Pardo le invitará a ser la titular de la Secretaría de Gobernación y para el caso de Adán Augusto López Hernández se iría al Congreso de la Unión. Con Ricardo Monreal Ávila y Gerardo Fernández Noroña no han platicado, pero también serían invitados.

“Vamos a salir muy bien mira a Claudia la voy a invitar a gobernación haber si acepta, a Adán Augusto creo que se va a ir a la Cámara de Diputados, y habrá con Gerardo Fernández Noroña no me ha comentado él cuál es su aspiración y Ricardo Monreal tampoco me lo ha comentado… no visualizo un conflicto”, afirmó.



El excanciller aseguró que ellos representan el segundo nivel de la 4T y aclaró que su argumento no ha sido comentar que conoce al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador desde hace 24 años o que fue su sucesor en la capital del país.



“No es eso, el argumento es qué es lo que debe ser el siguiente nivel de la Cuarta Transformación y eso lo vas a ver en las encuestas…voy ganando, no es que proyecte, vamos a ganar”, subrayó.



Además, el también delegado nacional de la 4T aclaró que llegados los tiempos electorales le gustará competir con cualquier de la oposición, donde cabe recordar que este día en el Frente Amplio por México harán un primer filtro en donde podrían

Defiende el Pasaporte Violeta

Por lo que respecta al programa Pasaporte Violeta, Marcelo Ebrard defendió que será universal y no clientelar, mediante el cual se apoyará a todas las mujeres que mantienen sus hogares con un apoyo mensual de 3 mil pesos, para romper la brecha salarial. Recordó que a nivel país hay alrededor de 20 millones de mujeres que mantienen a su familia.

Dijo que el esquema parte de la estrategia del segundo nivel de la 4T y de un mundo de nuevas posibilidades, porque integrará otros esquemas como el apoyo a adultos mayores y discapacitados.

El morenista recordó que en 2001 se creó el programa de adultos mayores, en 2007 Prepa Sí ahora Becas Benito Juárez, y en 2018 los demás que son universales.

Indicó que en su propuesta Pasaporte Violeta se integrará en cuatro apartados que dará protección integral al sector femenino desde la perspectiva de género, salud y financiera.