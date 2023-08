“Se me hace un exceso, una injusticia": AMLO rechaza que haya cometido violencia política de género contra Xóchitl Gálvez

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un exceso y una injusticia que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo esté vinculando con un caso de presunta violencia política de género debido a las declaraciones que hizo en contra de Xóchilt Gálvez, aspirante a ser la responsable de la Construcción del Frente Amplio por México.

En anteriores conferencias de prensa, el mandatario señaló que la panista fue elegida por "dedazo" por el empresario Claudio X. González en complicidad con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para ser la abanderada de la oposición para la Presidencia en 2024.

Durante la conferencia mañanera de este jueves, el titular del Poder Ejecutivo retó a las autoridades a que le argumenten cuál fue su falta a la norma legal e incluso reprodujo en la pantalla del Salón Tesorería nuevamente sus declaraciones, sobre las cuales el Tribunal ordenó al INE un nuevo análisis.

“Que me digan cuál fue la falta, en qué consistió la violencia política de género que cometí en contra de la señora porque me gustaría hasta no sé si ahora, pero más adelante para aclararle a la gente porque se me hace un exceso, además una injusticia, un afán de culparme, me gustaría hasta repetir lo que dije, nada más les pido a los Tribunal que me permitan, a ver si puedo, repetir lo que dije para que la gente juzgue si yo cometí una infracción si hubo violencia de género”, dijo.

El presidente la ha acusado de haber sido nominada por medio del "dedazo". FOTO: Presidencia.

La senadora Xóchitl Gálvez y la denuncia contra AMLO

Entre los argumentos que la panista Xóchitl Gálvez, decidió acusar al tabasqueño de violencia política de género se apunta que la expone como la elegida de un grupo de hombres y no por sus méritos dentro de la política, en la cual ha sido parte de diversos cargos.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo respondió que este tema debe aplicarse para hombres y mujeres y que además no está diciendo ninguna mentira al asegurar que hay un grupo en el poder que colocó a Gálvez como la primera opción para el Frente Amplio por México.

"Es sabido, de dominio público que a ella lo impulsaron como lo hubiesen con cualquier hombre".

Aseguró que con estos argumentos también se le podría señalar por haber mencionado que Santiago Creel no fue el elegido por la oposición por considerarlo muy fino o fifí.

"Necesitaban engañar como lo hicieron con Fox, como lo hicieron con el licenciado Peña y necesitaban algo así, o sea, alguien que viniera de abajo, que vendiendo gelatinas llegó a ser empresaria y además que mienta madre, que habla así con un poco de groserías, que eso era lo que la gente estaba esperando. Pues se equivocaron”, sostuvo.

La funcionaria acudió hace unos días a la Fiscalía General de la República para ponerse a disposición de las autoridades y así conocer una investigación en su contra. FOTO: FAM

¿Qué alcaldía gobernó Xóchitl Gálvez?

Desde los primeros años del siglo, la funcionaria ha sido parte de diversas instituciones en la política, lo cual la ha llevado a la Cámara de Senadores, a ser delegada de Miguel Hidalgo, así como titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

En la Miguel Hidalgo fue delegada durante dos años, ya que aunque tomó su cargo en 2015, dejó este encargo en 2018 para convertirse en senadora.

Acusa al presidente de misoginia y de sentirse amenazado de que una mujer llegue al poder. FOTO: FAM.

Sostiene que la candidatura a la Presidencia de Xóchitl Gálvez es idea de Claudia X. González

López Obrador se defendió señalando que sus declaraciones están basadas en el apoyo público que le han expresado el mismo Claudio X. González, el expresidente Vicente Fox, entre otras figuras importantes dentro y fuera del PAN,

Pese a esto, el presidente no coincidió con los dichos de la directora del Inmujeres, quien aseguró que las mujeres tiene que aguantar como lo hacen los hombres a la hora de establecer un debate político.

“No, no, eso no, yo no uso esos términos. Yo lo único que puedo decirles es de que quien participa en la vida pública tiene que rendir cuentas, tiene que haber transparencia, esto no tiene que ver con géneros, es todos tenemos que informar, pues por eso se dan a conocer los bienes que uno tiene”, contestó.

El presidente asegura que la designación en el FAM no se trata de una decisión democrática. FOTO: Presidencia

Dónde firmar por Xóchitl Gálvez

Actualmente la senadora panista ha logrado reunir las 150 mil firmas que le solicitaron los partido de la oposición para permitirle participar en su proceso interno; no obstante, la aspirante busca romper con esta cifra con creces para ser la mejor posicionada durante el próximo paso de este grupo político.

Para votar a favor de la ingeniera es necesario entrar a este ENLACE y hacer el registro para ser parte de los electores en este trámite que culminará con la selección del abanderado del Frente Amplio por México rumbo a 2024.

Presume AMLO ser el segundo presidente más popular

Presumió este jueves que retomó el segundo lugar de popularidad en la encuesta de líderes mundiales; también aprovechó para presentar una canción creada con Inteligencia Artificial (IA) en la que se usa su voz para interpretar “A mí manera”. Primero, el mandatario federal dijo que este jueves estaba “presumido, presumido; relajado, relajado”, por lo que proyectó en la pantalla del Salón Tesorería la encuesta de la empresa estadounidense Morning Consult que mide la aceptación de presidentes y jefes de Estado.

“Ya de nuevo estamos en segundo lugar a nivel mundial, nos había desplazado el primer ministro de Suiza, y ya estamos en segundo lugar (con) 64 por ciento”, dijo. Luego pidió a Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, que diera los detalles porque le “da pena” presumirlos.

En primer lugar, con 75 por ciento de aprobación, figura el primer ministro de la India, Narendra Modi; en segundo lugar, con 64 por ciento AMLO; le siguen los mandatarios de Suiza, con 62 por ciento; de Australia, con 52 por ciento; y de Brasil con 51 por ciento. Al final de la mañanera, tras una pregunta que hacía alusión a la Inteligencia Artificial y los ovnis, el presidente lo tomó con humor para pedir que fuera reproducida la canción que encontró en redes sociales con su voz, hecha con esa tecnología.

“Van a ver lo que es la inteligencia artificial, supuestamente. Yo ayer lo vi y me dio risa”, dijo.

Después de la canción algunos asistentes a la conferencia lanzaron gritos al jefe del Ejecutivo mexicano en la que le pidieron hacer un karaoke en la mañanera para que se compara con su voz original con la IA; sonriente, contestó que no tiene caso pues es la misma.

AMLO prepara recomendaciones para su sucesor

En 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejará, a quien lo suceda en el cargo, un anteproyecto para el futuro de México. Explicó que son algunas recomendaciones y propuestas para continuar con la transformación, así como los temas que se quedarán pendientes de su gobierno.

“Si se aplica o no se aplica, si se tiene una visión distinta pues ya es otra cosa, pero que nosotros podamos dejar un rumbo a seguir y que sea opcional, no es imponer un proyecto sino es decir México tiene todo este potencial para sus generaciones futuras, para seguir garantizando el bienestar de la gente, que tengan un futuro de justicia las nuevas generaciones, eso es lo que vamos a poder hacer”, argumentó en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

En la conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo Federal dijo que hará unas recomendaciones en materia económica, de desarrollo, energía entre otros aspectos.

“Por ejemplo la importancia que tiene El Plan Sonora para Desarrolla Futuro, El cuidado, el manejo racional del agua, como tenemos que orientar el desarrollo hacia regiones del país y hacia el uso más eficiente y racional del agua, que cultivos se tienen que impulsar, y cuáles otros si no son prioritarios deben evitarse si dependen del consumo de mucha agua”, apuntó.

López Obrador señaló que son las acciones que propone para garantizar un buen futuro de México.

Con información de Noemí Gutiérrez