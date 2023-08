Xóchitl Gálvez: “Ya estoy aquí, estoy dispuesta a coordinar este frente con todo”

Durante su gira de trabajo por León, Guanajuato, Xóchitl Gálvez, aspirante para buscar la presidencia en 2024 con el Frente Amplio por México, fue cuestionada sobre qué sigue para ella luego de que ya superó las 150 mil firmas solicitadas.

“¿Qué sigue? eso todavía no lo decido, porque yo todavía no me doy triunfadora de este frente amplio, yo estoy compitiendo y en caso de que llegara a encabezar habría que sentarnos todos para ver qué es lo que le conviene a México, que dirá el INE, pero esa decisión la tomaré hasta que sepamos qué pasó, yo mientras sigo compitiendo, pensando en que voy 20 puntos atrás”, subrayó.

Tras aclarar que por el momento solamente busca coordinar el FAM, refirió que fue fortuito que se subiera al proceso el frente opositor con miras a la candidatura presidencial de la oposición, pero dijo que el proyecto es de todos.

Xóchitl Gálvez fue cuestionada sobre qué sigue para ella luego de que ya superó las 150 mil firmas solicitadas. Foto: Cuartoscuro

La también senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) pidió la ayuda de la ciudadanía para afrontar “lo que viene”, tras señalar que es una mujer chingona y autosuficiente. Señaló que necesita de mujeres y hombres talentosos para sacar a “este gobierno autoritario”.

“Ya estoy aquí, estoy dispuesta a coordinar este frente con todo…Yo no soy yo, ustedes estaban buscando algo, fue una cosa fortuita que yo levantara la mano y en este caso somos todos, yo no puedo sola, yo necesito el apoyo de los más talentosos, yo estoy acostumbrada a hacer equipos”, señaló.

Sobre su solicitud de licencia como senadora para continuar en la contienda interna del FAM, señaló que, de acuerdo a los lineamientos aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE), no necesita separarse del cargo. Aseguró que cumple con su trabajo en comisiones y el primero de septiembre cuando inicia el periodo ordinario de sesiones se presentará a trabajar.

Xóchitl espera alcanzar las 300 mil firmas durante su gira por Guanajuato

La aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, afirmó que espera alcanzar las 300 mil firmas de apoyo en Guanajuato.

Durante una rueda de prensa celebrada en su primer día de gira por la entidad, afirmó que lleva 297 mil apoyos recabados.

“Estoy segura que quizá en la noche, aquí ya las esté alcanzando, esa es mi meta del día de hoy, estamos en 297 mil, sólo faltan 3 mil”.

La senadora panista reiteró que le sobran ovarios para enfrentar a la delincuencia, y ante la pregunta del actuar y permanencia del fiscal estatal, Carlos Zamarripa, dijo que si tuviera algo ilegal en su actuar, el Presidente de la República ya lo hubiera hecho público.

Gálvez contabiliza 207 mil apoyos recabados

Dijo que puede ser que existan problemas de eficiencia y eficacia y toca al Gobernador y al Congreso evaluarlo, por lo que dijo que habría que sentirse y analizar técnicamente la labor de la fiscalía guanajuatense.

Gálvez Ruiz,comentó, "De entrada aquí no va a haber abrazos y tiene que haber una estrategia bien pensada. El presidente Andres Manuel Lopéz Obrador destruye todo y lo nuevo no acaba de cuajar, por eso el miedo en algunas carreteras de Guanajuato que no está siendo vigiladas" dijo.

Agregó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador crítica a las autoridades locales, pero no lo ha visto sentado en Celaya atendiendo los temas de seguridad.

Aseguró que está trabajando con especialistas para en su momento dar a conocer la propuesta de seguridad que hará en caso de ser la represente de la coalición PRI, PAN, PRD.

La panista sostuvo un encuentro en el que participaron ciudadanos, representantes de la escena política local y también líderes empresariales.

Con información de Gabriela Montejano