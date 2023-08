Los 70 días de recorrido del proceso interno de Morena han llegado a su fin, Claudia Sheinbaum ha recorrido toda la República Mexicana y ahora solamente le queda esperar que se lleven a cabo las encuestas que definirán si logrará convertirse en la coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

La aspirante a la Coordinación hablará de los avances de la 4T. FOTO: X, @ClaudiaShein

La última semana de la aspirante a representar a Morena en su siguiente etapa se ha centrado en festejar los triunfos de la administración federal y del presidente Andrés Manuel López Obrador. De esta forma, visitó Nuevo Léon, Jalisco, Sinaloa, la Ciudad de México y decidió cerrar con Veracruz, esta última una de las más importantes por su cantidad de electorado.

15:05. Pide respetar la veda de Morena

Sheinbaum Pardo recordó que se llevará a cabo en los próximos días las cinco encuestas que llevará a cabo Morena para determinar quién será el ganador de la contienda interna. Por tal motivo reiteró su solicitud para retirar todas las lonas o publicidad a favor de ella para que estos domicilios no sean pasados por alto a la hora de hacer el estudio de opinión.

"Llevamos un año arriba en las encuestas".

Comentó que en todo el país se está comenzando a establecer una preferencia en que las mujeres logren alcanzar más espacios en la toma de decisiones. Añadió que la 4T busca que el sexo femenino tenga acceso a todo tipo de espacios, así como una igualdad sustantiva.

"Las mujeres no pedimos más, pero tampoco pedimos menos".

15:55. México tiene un rumbo para evitar volver al pasado

La exmandataria capitalina indicó que en los últimos años se ha marcado un rumbo claro para el avance para el país por medio de estrategias bien implementadas como los programas sociales que, aseguró, son rechazados por la oposición.

"No hay marcha atrás, ni pasos a la derecha".

La exjefa de Gobierno de la CDMX aseguró que la 4T seguirá buscando la protección de derechos como la salud pública, la consolidación del programa IMSS-Bienestar, la educación y la seguridad.

"Vamos a regresar como coordinadora Nacional de la Defensa de la 4T".

Agradeció a la población por haberla apoyado en todo su recorrido. FOTO: Morena.

14:55: Con AMLO salieron 9 millones de mexicanos de la pobreza

Sheinbaum aseguró que el secreto de AMLO para poder reducir la pobreza y la desigualdad es la honestidad. Este valor, dijo, muestra el amor al pueblo y al movimiento.

Recordó que cuando gobernó la Ciudad de México lideró la capital con los mismos principios lo cual dio pie a que se crearan dos universidades nuevas en las que estudiarán 59 mil estudiantes el próximo ciclo. Añadió que se ha invertido en becas, transporte público y el campo.

"Quedó claro que salieron de la pobreza en la ciudad al rededor de 800 mil personas".

14:50. "Lo que se destruyó en el pasado, comienza a resurgir": Sheinbaum

"Los logros han sido juntos", dijo sobre los avances del gobierno federal, así como de los gobiernos locales. En otros aspectos, dijo, se lograron becas, pensiones para adultos mayores, programas como Sembrando vida o Jóvenes construyendo el futuro. A ello sumó la construcción de universidades, así como obras públicas de la talla del Tren Maya, el Tren Transísmico, carreteras, caminos rurales.

Destacó que además se han recuperado a las empresas estatales como Pemex y la CFE. Añadió que se nacionalizó el litio, se recuperó Mexicana de Aviación.

"Lo que se destruyó en el pasado, comienza a resurgir por todo México"

14:46. Sheinbaum: AMLO logró triunfar ante el neoliberalismo

La exmandataria capitalina dijo que es increíble que el país llegó a convertirse en una de las regiones con más desigualdad, pese a que se tienen recursos humanos y naturales suficientes para brindar la prosperidad.

Destacó que el pueblo triunfó gracias a la llegada de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones, lo cual abrió un camino para acabar con el neoliberalismo.

Aseguró que la consigna de "Es un honor estar con Obrador" surgió de la ciudadanía, la cual se opuso a situaciones como el desafuero.

"Lo que quieren es que nos divorciemos del movimiento del pueblo, pero nunca nos vamos a divorciar".

14:42: Claudia Sheinbaum: "En México se vive una fiesta"

La exmandataria capitalina aseguró que hya dos consignas que han recorrido México: la primera es la continuidad de la Cuarta Transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018; la segunda, comentó, es que es tiempo de mujeres.

Aseguró que el país ha pasado por un proceso de cambio que se gestó gracias a la lucha de varios años llevada a cabo por millones de mexicanos a lo largo de toda la nación.

"Muchos que quedaron en el camino. Nosotros no podemos olvidar".

"No hay marcha atrás en la la transformación": Sheinbaum.

12:40: Sheinbaum llega a Veracruz

La exjefa de Gobierno fue recibida por cientos de personas en Veracruz, quienes le gritaron varias porras, le pidieron fotografías y le mostraron su apoyo para este domingo, último día de recorridos a lo largo del país.

Además de esto, la exmandataria capitalina dio a conocer que se encuentra de camino a Xalapa, donde se llevará a cabo su última audiencia con la ciudadanía antes de que se den a conocer los resultados de las encuestas de Morena, las cuales se realizarán en los próximos días.

"Es Cuarta Transformación y tiene rostro de mujer": Sheinbaum

A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, la exmnadataria capitalina envió un mensaje a la población para decirle que la 4T está compuesta por personas que cumplen los valores implementados por Andrés Manuel López Obrador: no mentir, no robar y no traicionar.

"Por amor y convicción, sabemos que debe seguir la Cuarta Transformación".

Aseguró en el clip que hay una convicción y compromiso de lucha para que continúe el cambio que comenzó en 2018 por medio del seguimiento de las causas del movimiento.

"Es Cuarta Transformación y tiene rostro de mujer", dice en el clip

¿De qué habló Claudia Sheinbaum en sus recorridos a lo largo del país?

Como lo pidió el Consejo Nacional de Morena, la delegada Nacional de la Defensa de la Transformación se encargó de difundir los avances que tuvo la administración obradorista en los últimos cinco años y de la coordinación que tuvo su mandato al frente de la Ciudad de México para unirse a la agenda obradorista; sin embargo, hubo otros temas que destacó durante estos encuentros con la ciudadanía.

Seguridad en la Ciudad de México.

Movilidad en la Ciudad de México.

Desmentir los rumores sobre su nacionalidad.

Hacer críticas al Frente Amplio por México y a sus candidatos.

Hablar de la economía mexicana y el súper peso.

Hacer énfasis en la paridad de género.

Aplaudir la existencia de más lugares en la política para las mujeres.

¿Cómo definirá Morena a su abanderado?

De acuerdo con el partido, se llevarán a cabo cinco encuestas que se llevarán a cabo en diversos domicilios de México. En estas se preguntará a la ciudadanía la preferencia que tenga por alguno de los aspirantes.

Las personas podrán elegir entre Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Manuel Velasco, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña.

El aspirante que tenga más votos por parte de la ciudadanía será el elegido como coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, cargo que antecede a la candidatura presidencial del partido.

Para tener mayor fiabilidad en el proceso interno, uno de los estudios de opinión lo organizará el Comité de Encuestas de Morena. Los cuatro levantamientos espejo en este ejercicio lo realizarán cuatro empresas que fueron propuestas por los participantes y ganaron un sorteo.

¿Quién es Claudia Sheinbaum?

La exjefa de Gobierno nació en la Ciudad de México, desde pequeña tuvo influencias políticas debido a que su madre, la científica, la Dra. Annie Pardo Cemo, tiene una amplia carrera académica, así como un interés en la lucha social. Esto llevó a la ahora delegada de Morena a estar al tanto del movimiento estudiantil de 1968 e inclusive conocer a algunos de sus integrantes.

Carlos Sheinbaum, su padre, fue ingeniero químico por parte de la Universidad de Guadalajara y uno de sus mayores impulsos para optar por buscar una profesión cercana a la ciencia. No fue hasta que entró al Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur, que decidió que su senda debía ser la Física, materia que terminó estudiando en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México.

La exjefa de Gobierno cerrará su campaña en Veracruz. FOTO: X, @ClaudiaShein

Sheinbaum: siempre entre la política y la ciencia

Esta formación no hizo más que acrecentar la garra política de Sheinbaum, quien participó en diversas manifestaciones estudiantiles que en su mayoría buscaban que se dieran oportunidades para que los jóvenes pudieran tener una educación digna y gratuita.

A la par, su desarrollo dentro de la academia la llevó a convertirse en investigadora y en académica de la UNAM. Fue este trabajo el que hizo que el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, la invitara a formar parte de su gabinete como secretaria de Medio Ambiente.

La movilidad y el medio ambiente, su agenda en el gobierno

Desde 2000, optó por buscar nuevos modelos para que la ciudadanía se moviera a través de la capital, al punto de que fue encargada de ser parte del equipo que creó el modelo de transporte Metrobús que se implementó en la CDMX. Tras acabar su encargo en la capital, se unió a la campaña de AMLO para la Presidencia en 2006.

Tras la declaración de triunfo a favor de Felipe Calderón, se convirtió en parte importante de las manifestaciones de López Obrador en contra del apodado "gobierno espurio" o "ilegítimo". Cuando llegó el 2012, logró convertirse en jefa de delegacional de Tlalpan.

En 2018 se sumó a Morena para ser la primera candidata en competir por la CDMX abanderada por el partido, contienda en la que triunfó. Desde entonces y hasta mediados de junio de 2023 se encargó de administrar la Ciudad de México. En