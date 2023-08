Al reunirse con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Marcelo Ebrard Casaubonx aspirante a coordinador de la Defensa de la Transformación, afirmó que México puede crecer económicamente entre cuatro por ciento y cinco por ciento anualmente. Tras un encuentro privado con los empresarios, dijo que las principales preocupaciones son las siguientes:

Tenegociar el T-MEC en 2026.

La seguridad.

La digitalización de todo el país la red 5G.

Manifestó que México debe estar preparado ya que viene un proceso electoral en Estados Unidos.

“La preocupación que tienen es que simplemente se acordó en 2026, se va a revisar entonces tenemos que estar preparados porque en 2024 va haber elecciones en Estados Unidos, entonces lo tengo muy presente, no crean que se me olvida eso, eso lo pienso todos los días, porque me tocó negociar el tratado actual (…) les dije no se preocupen, eso ya los tengo en mente, es algo relevante, ya lo he hecho, he estado ahí, y sí va a Trump También porque ya negocié con él”, subrayó.

Planteó instalar el Consejo Económico y Social para que sesione de manera permanente,

“Yo rescataría que están en la mejor disposición, les dije hagamos el Consejo Económico y Social de México para que el sector privado, el sector obrero y la academia, la sociedad, estén representadas de manera permanente y alineemos todas las iniciativas, todas las cosas que resolvamos las políticas con el mismo propósito, entonces eso les pareció bien”, propuso

El aspirante presidencial dijo que explicó a detalle el plan Àngel en materia de seguridad que incluye la inteligencia artificial; el plan de salud, en materia educativa, entre otras ideas. Ebrard refirió que para tener un crecimiento anual de hasta 5% se requiere de las energías limpias , además de que se tiene que invertir en infraestructura cinco o seis veces.

“Se va a requerir en energía, necesitamos producir el 80 giga watts más de aquí al 2030 por la electromovilidad y por las obligaciones de México ya presentadas en su NDC en Egipto en la COP y bueno todo lo que tenemos que hacer de manera que tengamos un sistema permanente de cooperación con el sector privado y con el movimiento obrero”, apuntó.