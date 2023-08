Claudia Sheinbaum desde Jalisco culmina recorridos en la zona occidente de México: "El rumbo está trazado, es el rumbo de la 4T"

“El rumbo está trazado, es el rumbo de la honestidad, es el rumbo de amor al pueblo, es el rumbo de la prosperidad compartida, es el rumbo de que por el bien de todos, primero los pobres, es el rumbo de la Cuarta Transformación”, resaltó Claudia Sheinbaum Pardo durante la Asamblea informativa regional que encabezó en Jalisco.

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum recordó que el camino de la Cuarta Transformación también significa que hoy es tiempo de mujeres, pues aseguró que ocho de cada diez mexicanos y mexicanas prefieren que sea una mujer la que esté al frente de las decisiones que se toman en el país, esto según diferentes encuestas que han sido publicadas desde hace unos meses.

“Además de 4T, es tiempo de mujeres, no quiere decir que por ser tiempo de mujeres ya no es tiempo de hombres, o que por ser tiempo de mujeres ya no es tiempo de la diversidad, es tiempo de todas y todos los mexicanos, particularmente de todo el pueblo de México”, reiteró.

Recordó que la transformación del país, que comenzó con la llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no puede terminarse, pues es gracias a este movimiento que se han impulsado programas sociales como becas para jóvenes o la pensión para los adultos mayores, así como proyectos de alto impacto como el Tren Maya y la Planta Solar de Sonora, por lo que consideró necesario dar continuidad a estos proyectos e ir más allá para generar riquezas compartidas y que de esta manera sean cada vez más los mexicanos que salen de la pobreza.

“Por eso decimos que tiene que haber continuidad en la Cuarta Transformación de la vida pública de México, pero no solo continuidad, hay que fortalecer y hay que avanzar más, porque si con este rumbo 9 millones de mexicanos salieron de la pobreza en dos años, evidentemente con este rumbo se trata de sacar a todos los mexicanos y mexicanas de la pobreza”, destacó.

Aseguró, que en la capital del país se puede observar ejemplos de que con la Transformación la calidad de vida de las y los mexicanos puede mejorar, pues durante su gestión como Jefa de Gobierno, se lograron grandes acciones como la construcción de nuevos transportes públicos de calidad como el Cablebús o el Trolebús Elevado.

Por el contrario, exhibió a personajes como los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, quienes representan un modelo económico que nunca funcionó y promovieron políticas que generaron violencia en el país.

“Ese frente que aparece por ahí, ellos representan el pasado de corrupción, de privilegios, de un modelo económico que no funcionó; y nosotros, nuestro movimiento, la Cuarta Transformación representa el presente, el futuro y la esperanza de México”, comentó mientras que en el evento se hicieron presentes botargas de los ex mandatarios, que fueron llevadas por los simpatizantes.

A unos días del cierre del proceso de definición para la Coordinación de la Defensa de la Transformación, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que el movimiento de la 4T saldrá fortalecido y habrá unidad para continuar con el proyecto de transformación.

“Todos los compañeros que están participando en la encuesta son excelentes compañeros, todos y les puedo garantizar que en nuestro movimiento va a haber unidad, vamos a salir fortalecidos de este proceso, porque todos sabemos que lo importante es la transformación y es el proyecto”, reiteró

El cierre regional contó con la asistencia de simpatizantes de estados vecinos como Aguascalientes, Michoacán, Colima, Nayarit y Guanajuato, quienes disfrutaron, en la explanada del Instituto Cultural Cabañas, de las danzas folklóricas de la región occidente del país.

