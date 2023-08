Enrique Alfaro acusa a Movimiento Ciudadano de no tener una meta fija y tomar decisiones sin claridad

No hay claridad en la toma de decisiones de Movimiento Ciudadano (MC) y lo que viene en un futuro para el instituto político no le tocará ya a Enrique Alfaro, aseguró el mandatario, quien una vez más señaló que no tiene intenciones de seguir en la política.

"Me parece que la dirigencia de Movimiento Ciudadano nacional no hay claridad de lo que se está haciendo y se están cometiendo errores muy graves. Que cada quien asuma su responsabilidad, yo no seré parte de esas decisiones", refirió e insistió que luego de la reunión que sostuvo en la Ciudad de México está "más convencido" de dejar la política.

Reiteró que no seguirá en la política. FOTO: Presidencia.

Añadió que ya no entiende el Movimiento, que las decisiones se toman de forma unilateral y que se quiere someter a la voluntad de quien coordina el partido a nivel nacional, refiriéndose a Dante Delgado. En Jalisco, el proyecto de MC "ya es mayor de edad" y quienes ahí militan seguro encontrarán la manera para definir sus candidatos que participarán en el próximo proceso electoral de 2024, señaló. Enrique Alfaro destacó que se siente orgulloso con lo que hizo y lo que le dio a MC como un proyecto que se posicionó a nivel nacional.

"Movimiento Ciudadano corre el riesgo de aislarse, de mandar un mensaje equivocado y de tomar decisiones basadas en información poco creíble que lo único que estan generando es que, insisto, que este proyecto nacional no tenga rumbo claro, propósitos compartidos y yo no quiero ser parte de eso", lamentó.

Aunque dijo que respeta mucho a Dante y que tiene el derecho como dirigente nacional de tener una postura, pero que las decisiones de MC no contarán con su acompañamiento porque "yo no voy a ser parte de lo que viene para Movimiento Ciudadano".

Pidió mayor definición al líder de MC. FOTO: Especial.

Hablará con cualquier aspirante que lo busque

Respecto de la definición del Frente Amplio por México y que ahora son dos aspirantes, Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez, dijo que está abierto a platicar con ellas y con todos los aspirantes de distintos institutos políticos que vengan a Jalisco, pero en su calidad de mandatario no para incidir. A pregunta expresa sobre si apoyaría a Xóchitl Gálvez quien se perfila como la abanderada del Frente, respondió que está dedicado a su encomienda como gobernador.

"Yo decidí retirarme de la actividad política electoral, estoy concentrado en mi trabajo como gobernador, yo no voy a meterme en esos temas. Si Xóchitl o cualquier aspirante con quienes en general tengo una relación de respeto y de aprecio vienen a Jalisco y quieren que platiquemos, lo haré con todo gusto. Lo hice con Claudia, con Marcelo, con Velasco, con Beatriz, con Adán; voy a platicar con quien venga a visitarnos, con respeto siempre, pero ya no quiero estar generando, desde mi posición posturas sobre esos temas porque ya lo dije, estoy fuera de esa agenda", concluyó.