Si hay división no habrá relevo generacional en la 4T: Adán Augusto, encuesta definirá coordinador, reitera

El aspirante a coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación (4T), Adán Augusto López Hernández, afirmó que él y las demás corcholatas saben que si propician la división no habrá relevo generacional, por lo que en su caso no hará ningún llamado y no se fija quién va ganando, pues lo definirá la encuesta.

El exsecretario de Gobernación ahora estuvo de gira por el Valle de Toluca; su primera asamblea informativa la realizó en Almoloya de Juárez, aunque también programó en Zinacantepec y Lerma.

En entrevista con medios de comunicación, López Hernández expresó sobre las manifestaciones hechas esta semana de su compañero Marcelo Ebrard de que va ganando y que lo invitará a formar parte del Congreso de la Unión.

Aclaró que todos son políticos profesionales que saben que no deben sumar a la división y en su caso no hará algún pronunciamiento o llamados en contra de sus compañeros.

“Yo creo que todos somos políticos profesionales que pertenecemos a un movimiento y sabemos que si propiciamos la división pues no va haber relevo generacional”, declaró.

“Yo ando en otras cosas, yo no le voy a hacer un llamado a mis compañeros, porque yo los respeto mucho, somos compañeros del movimiento y yo estoy aportando mi granito de arena para que este movimiento salga fortalecido”.

El político tabasqueño mencionó que no sabe quién va ganando en el proceso interno del partido, pero en su caso evaluó que va bien y contabilizó que suma 146 asambleas informativas, y con ello es el que más ha llevado, pero la encuesta definirá quien será coordinador.

Aseguró que continuará con las giras y la encomienda que le otorgó su partido, que es promover los resultados de la Cuarta Transformación.

“Mi balance personal es que nos ha ido bien, que hay mucha aceptación de la militancia, simpatizantes, de los ciudadanos… no voy a hablar de ello porque el ordenamiento de nuestro partido es claro ya llegarán los tiempos en que se haga la encuesta para definir quién será el coordinador”, indicó.

Por otra parte, el también delegado de la 4T, Adán Augusto López Hernández aclaró que no se fija en la fractura que se tuvo en el Frente Amplio por México, pero en el caso de la panista Xóchilt Gálvez Ruiz, pronunció que aproveche su minuto de gloria.

