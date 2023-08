Santiago Creel oficializa su salida de la Cámara de Diputados, se dedicará de lleno al Frente Amplio

Santiago Creel oficializa su salida de la Cámara de Diputados, donde es presidente de la Mesa Directiva, y declara que es con el objetivo de enfocarse al 100 por ciento en las actividades del Frente Amplio por México.

En entrevista exclusiva para “Periodismo de Emergencia” con Karen Torres Aguilar, en El Heraldo Radio, dijo que renunció “no por obligación legal, ya el Tribunal Electoral dijo que me podía yo quedar en mi cargo, y también dijo que podía yo mantenerme como diputado, pero pues a mí no me parece ético hacerlo porque sí le tengo que dedicar el 100 por ciento de mi tiempo a esta tercera etapa del proceso, (...) de aquí al 3 de septiembre pues no hay minuto que desperdiciar y por lo tanto pues no quería yo, por una parte, dejar mal a la Cámara y/o por la otra dejar mal mi aspiración en este proceso”.

Aseguró que quedará entre los tres finalistas y que no tiene un plan B pues él ya tomó la decisión de que estará en el Frente Amplio por México. “Yo decidí estar en la primera línea de defensa de este proyecto que se llama Frente Amplio por México que plantea una ruta distinta a la del Gobierno, esa es mi decisión, que la tomé de manera libre y con plena convicción, ya estará la ciudadanía, la que debe de resolver qué lugar voy a ocupar en el Frente Amplio por México, yo ya decidí estar en el Frente”.

Descartó que haya un favorito dentro de las filas del PAN

FOTO: Especial

No hay favoritismos en el PAN: Creel

Enfatizó que en el PAN no hay favoritismo ni por él ni por Gálvez. “En el PAN no hay favoritos, sí soy amigo de Marko Cortés y lo he sido por muchos años, pero también lo ha sido Xóchitl Gálvez, en consecuencia, no hay, digamos, un favoritismo, no puede haber, se debe de actuar con imparcialidad, pues tendrá que ganar el que pueda justamente triunfar ya en la contienda constitucional y poder ser el mejor coordinador del Frente Amplio por México con el objetivo de ampliar, lo más que sea posible, para que se integren absolutamente todos quienes estamos opuestos a lo que está haciendo el Gobierno y todos quienes queremos un camino mejor para el país”

Ante su salida, dio un balance de su trabajo legislativo, donde dijo que impugnó la Reforma Eléctrica, la Reforma Electoral, “e impedimos la militarización de la Guardia Nacional”, y que solicitó a la SCJN que se le diera una atención prioritaria para que se completara el quórum del INAI.

También recordó que impugnó la semana “negra” legislativa. Además, recalcó que tuvo la fortuna de presidir una Cámara con 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres, y que “es la primera vez que esto sucede”; y que le tocó impulsar la aprobación de la famosa “Ley 3de3”.